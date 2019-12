5 pares de zapatos perfectos para tu look de fin de año Encontramos modelos para todos los gustos. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Elegir un buen vestido para las fiestas de Navidad es una tarea ardua. Y es que hay tantas opciones en las tiendas que a veces es difícil elegir la pieza correcta, pero cuando la encontramos lo más importante es conseguir los accesorios adecuados que le darán el toque perfecto a todo tu atuendo. ¿El más importante? Sin duda, los zapatos. El calzado perfecto puede hacer que cualquier vestido luzca aún mejor. Además de que te hace lucir más alta y elegante, es el complemento ideal para tu look. Por eso ya que estamos a unos días de la fiesta de fin de año, nos dimos a la tarea de buscar algunos pares de zapatos supercool, modernos y muy festivos, para que a dónde quiera que vayas seas la más chic. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recuerda que la belleza cuesta y seguramente los zapatos más bellos no son necesariamente los más cómodos. Pero como dicen por ahí, una vez al año no hace daño. Mira las opciones que encontramos. Image zoom Este modelo es perfecto para una fiesta en la oficina o una cena con amigos. Los puedes llevar con una falda a la rodilla o un minivestido. Incluso nos encantan para un look de jeans y chaqueta. Leather High Heeled Wraparound Sandals, de Zara. $59.99. Zara.com. Image zoom Estos zapatos dorados son el complemento perfecto para un sencillo vestido negro o incluso para un look monocromático. Te vistes toda de dorado y seguramente serás la más fabulosa de la fiesta. Breezy Strappy Pumps, de Nine West. $89. Ninewest.com. Image zoom Si quieres ser la reina de la fiesta y también la más cool, estas botas deben ser tu elección. Un minivestido negro o unos leggings irían perfectos con este llamativo modelo metálico. Leonelle Metallic Pointy Toe Knee High Boot, de Jessica Simpson. $148.95. Nordstrom.com. Image zoom El par de zapatos perfecto para las más chic y fabulosas. Con este par no pasarás desapercibida, te lo aseguramos. Vala S, de Steve Madden. $102.95. Stevemadden.com. Image zoom La ropa y los zapatos metálicos son siempre una excelente opción para esta época. Nos encantan estas sandalias plateadas porque además de que se ven muy elegantes y las puedes usar con cualquier look, también son cómodas gracias al taco cuadrado. Con ellas puedes bailar toda la noche. ¡Qué exito! Glamorous silver barely there square toe block heeled sandals, de Asos. $38. Asos.com. Advertisement

