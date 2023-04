5 estilos denim que arrasan esta primavera, ¡así los llevan las famosas! Natti Natasha y Chiquis son algunas de las artistas que apuestan por outfits compuestos por jeans sin perder la elegancia y con mucho estilo. ¡Inspírate en sus looks! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Natti Natasha y Chiquis Credit: Instagram / Natti Natasha y Chiquis Las pasarelas de la Semana de la Moda de Nueva York y París destacaron sin cesar diferentes estilos y combinaciones de mezclilla que marcarán la tendencia este año. Si quieres unirte a la ola denim que está arrasando esta temporada, toma nota de cómo lo están llevando estrellas como Natti Natasha y Chiquis. De pies a cabeza La primogénita de Luis Miguel, Michelle Salas, mostró el poder del contraste con este look en Nueva York, al mezclar tonos claros con oscuros, perfecto para llevar en una noche casual con amigas. Recomendamos combinarlo con accesorios ligeros como estos Chevron Hoops de Ten Wildey. $42. tenwilde.com Michelle Salas Aretes Chevron Hoops Left: Credit: Instagram / Michelle Salas Right: Credit: Cortesía de la marca Look suelto La intérprete dominicana de "Sin pijamas" lució súper sexy y femenina con este ajustado crop top denim y los pantalones holgados en el mismo tono y material. La clave para lucir esta tendencia es tomar en cuenta las proporciones. Por ejemplo, si optas por un par de pantalones cintura baja, equilibra el atuendo con una camiseta sin mangas ajustada como este Raine Denim Crop Top de Levi's. $48.65. levi.com Natti Natasha Raine Denim Crop To de Levi's Left: Credit: Instagram / Natti Natasha Right: Credit: Cortesía de la marca Parches Este estilo, que tuvo su gran boom en la cultura hippie cuando se vestían con atuendos militares excedentes y vestidos de segunda mano, está de vuelta ¡y de qué manera! La cantante regional mexicana combinó este estilo con unos zapatos en color blanco que hacían juego con su blusa sin mangas. Nos encanta este modelo retro con plataforma gruesa de Oaklen Ankle Strap Platform Pump de Chinese Laundry. $89.95. nordstrom.com Chiquis Oaklen Ankle Strap Platform Pump de Chinese Laundry Left: Credit: Instagram / Chiquis Right: Credit: Cortesía de la marca Cargo Sin duda, los jeans son un elemento básico de vestuario para un día relajado. La actriz Marjorie de Sousa salió para el parque con su hijo Matías en este mono estilo cargo que combinó con unos tenis blanco con suelas en un tono naranja para elevar el look. Si quieres un overall oversize, lo encuentras a $89.90. zara.com Marjorie De Sousa TRF Oversized Denim Jumpsuit de Zara Left: El look del día – abril 7, 2023 | Credit: IG/Marjorie De Sousa Right: Credit: Cortesía de la marca Falda midi Ya sea para una cita romántica o una salida con amigos, este tipo de falda aportará elegancia y frescura a tu atuendo. La modelo Alejandra Capetillo caminó las calles de Madrid con esta pieza cuyo complemento perfecto es una bota vaquera. Amamos el modelo Bowie Low de La Canadienne. $498. lacanadienneshoes.com Alejandra Capetillo Bowie Low de La Canadienne Left: Credit: Instagram / Alejandra Capetillo Right: Credit: Cortesía de la marca

