5 razones por las que no solo debes ingerir vitamina C sino también ponértela

No es un secreto que la vitamina C es uno de los nutrientes más importantes no solo para el sistema inmunológico, sino también para la piel. Y es que esta vitamina, que se puede encontrar en frutas como la naranja, la fresa y el kiwi, es importantísima para tener una piel pareja y luminosa. Este es un ingrediente esencial que debe estar presente en nuestros productos de belleza. Pero para realmente saber todos los beneficios que nos puede aportar este nutriente, hablamos con el doctor Carlos Wolf , partner de la marca SkinCeuticals, quien compartió las cinco razones principales por las que no puedes ni pensar en dejar de usa vitamina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 1- La vitamina C es un antioxidante y ayuda a protegerte del sol cuando lo usas en un protector solar. Es una parte esencial de tratar la piel porque ayuda a protegerla. El C E Ferulic de SkinCeuticals es excelente porque ayuda a prevenir el daño en la piel. Image zoom Cortesía C E Ferulic, de SkinCeuticals. $166. Skinceuticals.com. 2- Algo que me encanta de la Vitamina C es que es muy segura. La puedo usar en cualquier paciente que tenga la piel sensible. 3- Ayuda a desaparecer la pigmentación en la piel. Aumenta la renovación celular para deshacerse de las células muertas y revelar una piel más brillante y saludable. Image zoom Cortesía Essential-C Day Moisture Broad Spectrum SPF 30, de Murad. $65. Murad.com. 4- Se puede usar en conjunto con otros productos, aunque sean fuertes. Esta vitamina es la base perfecta para la piel porque ayuda a que se restaure y se repare. Además, ayuda en la producción de colágeno, lo que hace que las arrugas sean menos notables. Image zoom Cortesía Banana Brigh Face Primer, de Ole Henriksen. $38. Sephora.com. 5- La vitamina C puede hacer la piel cicatrice mejor e incluso a que las cicatrices desaparezcan más rápido. También productos con vitamina C son perfectos para los que están empezando con una rutina de belleza ya que verán resultados rápidos y duraderos.

