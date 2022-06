Esenciales de belleza para celebrar el 4 de julio Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Esenciales de belleza para 4 julio Credit: LeoPatrizi/ Getty Images Ya sea para una barbacoa, salir de paseo con amigos o simplemente reunirte con la familia para ver los fuegos artificiales, este 4 de julio luce mejor que nunca sin esfuerzo, con estos productos perfectos para el caluroso feriado. Empezar galería Bruma refrescante Esenciales de belleza para 4 julio Credit: Cortesía Querrás bañarte con esta bruma ligera que además de refrescar, protege de la polución, tiene propiedades regenerativas y le devuelve la vitalidad a tu piel. Úsala antes de la humectante, para sellar el maquillaje, en la noche... My Payot Brume Éclat, de Payot. $28. payot.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Mirada intensa Esenciales de belleza para 4 julio Credit: Cortesía ¡Las sombras azules de los años 90 han regresado para quedarse! Esta en formato lápiz y acabado mate puedes usarla como prebase, delineador, sombra y hasta iluminador, por su textura cremosa. Además, es de larga duración y resistente al agua. Magnetic Eye Color, en Oceania Matte, de Nudestix. $26. nudestix.com 2 de 8 Ver Todo Besos duraderos Esenciales de belleza para 4 julio Credit: Cortesía ¿Labios jugosos sin retoques? Yes, please. Este labial deja tu boca hidratada, brillante y con un toque de color, más o menos intenso según desees, que resiste durante horas. Poutsicle Hydrating Lip Stain, en Strawberry Sangria, de Fenty Beauty. $24. fentybeauty.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Barras y estrellas Esenciales de belleza para 4 julio Credit: Cortesía Estas uñas postizas son perfectas para darle un toque patriótico sutil a tu look del 4 de julio. Fáciles de poner y quitar, ¡consigue manos perfectas en minutos! Voguish Fantasy Nails, en Fireworks, de Kiss. $8.99. kissusa.com 4 de 8 Ver Todo Combate el calor Esenciales de belleza para 4 julio Credit: Cortesía Recoge tu melena con estilo con estos coleteros satinados en distintos colores neutros que combinan con todo. Con una coleta alta o un moño, no dejes que tu pelo te moleste durante las celebraciones. Ruched Ribbon, de The Hair Edit. $7.99. ulta.com 5 de 8 Ver Todo Pestañas todo el día Esenciales de belleza para 4 julio Credit: Cortesía Rías, llores o pases el día junto al mar, ¡no temas por tus pestañas! Con este rímel resistente al agua no solo presumirás pestañas con volumen gracias a su innovador cepillo que reparte el producto por igual y sin grumos, sino que tu look aguantará todo el día. Lash Idôle Waterproof Mascara, de Lancôme. $27. lancome-usa.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paso imprescindible Esenciales de belleza para 4 julio Credit: Cortesía ¡No olvides el bloqueador! Este con color contiene escualano, que mantiene la piel hidratada y jugosa, extracto de jengibre y sacáridos vegetales, que suavizan, minimizan los puntos negros y reducen las arrugas, además de antioxidantes. Así que además de proteger tu piel, la revitaliza. UV Restore Tinted Broad Spectrum SPF40, de EltaMD. $41. eltamd.com 7 de 8 Ver Todo Toque patriótico Esenciales de belleza para 4 julio Credit: Cortesía El 4 de julio no podía faltar una camiseta con la bandera de los Estados Unidos. Esta, con un diseño de la artista de raíces cubanas y salvadoreñas Manuela Guillén, es unisex y está disponible para niños y adultos. Project WE U.S. Flag 2022, de Old Navy. $10. oldnavy.gap.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

