3 de los mejores productos para combatir las manchas en el rostro Cada uno de estos productos tiene algunos de los ingredientes más potentes para combatir este mal Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las manchas en la piel siempre han sido uno de los mayores problemas de las mujeres que tenemos la piel morena. La realidad es que, aunque muchas experimentamos esto, las chicas de pieles oscuras sufren más tratando de desaparecer estas horribles manchas, ya que para nosotras es más difícil lograrlo. Por eso no paramos de buscar productos y tratamientos que nos ayuden a desaparecerlas sin maltratar la piel. Existen muchos productos en el mercado que prometen hacerlo, pero lamentablemente no todos funcionan. Por suerte, hay muchas marcas que sí tienen opciones que de verdad funcionan. Mira a continuación tres de las mejores opciones. Hablo del Glow2OH Dark Spot Toner, de OleHenriksen. Image zoom Cortesía Este increíble producto está compuesto con ácido glicólico y ácido láctico, ingredientes que ayudan a disminuir las manchas en poco tiempo. Además, tiene hamamelis, que es un astringente que sirve para refrescar el rostro; limón; caña de azúcar; y extracto de sándalo. Yo lo uso y he visto una mejoría increíble, además de que mi piel luce mucho más radiante. Cuesta $29 y lo puedes encontrar en Sephora.com. El Perfectif Even Skin Tone Serum, RéVive Image zoom Cortesía Este producto contiene una potente combinación de ingredientes concentrados que atacan las manchas y las disminuyen en tiempo récord. Con el tiempo éstas desaparecen o pasan casi desapercibida. Los ingredientes son tan efectivos que evitan los daños futuros que pueden aparecer por la exposición el sol o por otros factores, y al mismo tiempo ayudan a arreglar los ya existentes. Cuesta $325 y lo puedes comprar en Bloomingdales.com. Even Better Clinical Dark Spot Corrector & Optimizer, de Clinique Image zoom Cortesía Esta maravilla es uno de los mejores productos para las manchas que existe en el mercado. Su potente fórmula atacar las manchas haciéndolas desaparecer casi por completo en tan solo algunas semanas de uso. Además, ayuda a mantener libre de irritaciones y de paso ayuda a que no aparezcan más manchas. Está compuesto con el CL -302 Complex, una mezcla de ingredientes que consiste en extractos de plantas exóticas, ácido salicílico, vitamina C, melaza, raíces de morera, extracto de salvado de arroz y extracto de germen de trigo. Lo mejor es que es ideal para todos los tipos de pieles y se absorbe superrápido, lo que lo hace ideal para usar debajo del maquillaje. Cuesta $85. y está disponible en Macys.com.

