3 brumas hidratantes multiousos para refrescar tu rostro este verano By Irene San Segundo Entre las temperaturas tan altas, la humedad por las nubes y el ambiente seco y frío de la oficina, tu piel necesita un break. Igual que los expertos recomiendan tener una botella de agua siempre a mano en tu mesa de trabajo para beber los dos litros diarios recomendados, ¿por qué no tener también a mano un producto que le de un toque instantáneo de hidratación y frescor a tu piel? Y ahí es donde entran las brumas, botecitos de spray con propiedades hidratantes, antioxidantes, relajantes y vigorizantes…hay una para cada necesidad. St. Ives ha lanzado una línea de 3 brumas faciales, una energetizante con aroma cítrico, una relajarte con esencia de lavanda y una que promete hasta mejorarte el humor con olor a pomelo. ¿Con cuál te quedas? Todas tienen un precio de $5,99 y puedes encontrarlas en farmacias. Si buscas que además de un golpe de frescor esta bruma tenga un efecto hidratante y prevenga las arrugas, esta es la tuya. La nueva bruma Prebiotic 3 en 1 MultiMist, de Murad restaura los prebióticos que protegen tu piel y es un primer ideal para aplicar antes del maquillaje. Combate la sequedad, las arruguitas y el tono apagado de la piel. $32. Sephora.com Si la tuya es una piel sensible o muy sensible y con tendencia a irritación y rojeces no te la juegues, huye de los productos con perfume y apuesta por marcas de farmacia especializadas en este tipo de piel. Ten a mano un frasco de Thermal Spring Water Face Spray for Sensitive Skin, de La Roche Posay. $12,99. target.com

