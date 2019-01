25 Poderosas: La alfombra roja Nohelia Castro Gaby Espino Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Elizabeth Gutiérrez Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol María Elena Salinas Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Pamela Silva Conde Elaine King Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espano Armando Correa y Lele Pons Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Satcha Pretto 4, 2017 in Coral Gables, Florida. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Ana Flores Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Ana María Canseco Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Ana María Polo Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Luz Towns-Miranda Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Armando Correa Tanya Menéndez Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Claudia Molina Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Jessica Dominguez Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Boris Izaguirre Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol 1 of 16 Advertisement 1 of 16 Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Gaby Espino La actriz venezolana, quien por segunda ocasión triunfó en la encuesta anual de las 25 Poderosas, acaparó todas las miradas con este chic outfit. Advertisement 2 of 16 Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Elizabeth Gutiérrez La actriz y empresaria lució regia ataviada con este traje de Alexis hecho a la medida. 3 of 16 Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol María Elena Salinas La periodista y presentadora de noticias lució muy chic en la alfombra con este vestido de mangas tres cuartos y estampado floral. Advertisement 4 of 16 Pamela Silva Conde Regia, así lució la copresentadora de Primer impacto (Univisión) ataviada con este número de color blanco y sandalias doradas Advertisement 5 of 16 Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espano Elaine King La planificadora y coach financiera peruana le puso color a esta alfombra con este traje de color fucsia que compbinó con pumps negros. Advertisement 6 of 16 Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Armando Correa y Lele Pons Nuestro editor en jefe se retrató junto a la popular vloguera venezolana, quien se impuso en la votación de Poderosas. Advertisement 7 of 16 4, 2017 in Coral Gables, Florida. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Satcha Pretto La presentadora de noticias de Despierta América (Univisión) lució este ceñido vestido sin mangas, pumps y maquillaje natural. Advertisement 8 of 16 Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Ana Flores La fundadora y presidente de #WeAllGrow Latina Network lució regia ataviada con un enterizo strapless de color blanco y volantes en el costado. Advertisement 9 of 16 Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Ana María Canseco Así de sonriente posó la co-presentadora de Un nuevo día (Telemundo) en la alfombra. Para la ocasión, Ana María lució un traje negro con cuello redondo y sandalias rojas. Advertisement 10 of 16 Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Ana María Polo La abogada, quien este año está cumpliendo tres décadas de carrera profesional, optó por un conjunto de chaqueta y pantalón negro y blusa azul. Advertisement 11 of 16 Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Luz Towns-Miranda La sicóloga puertorriqueña y madre del actor Lin Manuel-Miranda posó en la alfombra ataviada con un vestido sin mangas estampado y tacones con estampado de leopardo. Advertisement 12 of 16 Armando Correa Nuestro editor en jefe lució muy sonriente en al alfombra roja. Advertisement 13 of 16 Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Tanya Menéndez La socióloga de raíces salvadoreñas y nicaraguenses apostó por un vestido de encaje y pumps de charol. Advertisement 14 of 16 Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Claudia Molina La Nutricionista y Experta en Entrenamiento Físico destacó sus curvas en esta alfombra con un ceñido vestido negro con cuello alto, cartera estilo sobre y sandalias azules. Advertisement 15 of 16 Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Jessica Dominguez La abogada peruana engalanó esta alfombra ataviada con un vestido rojo con hombros al descubierto y tacones con brillantes. Advertisement 16 of 16 Rodrigo Varela/Getty Images for People en Espanol Boris Izaguirre El escritor venezolano posó muy sonriente en la alfombra roja. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

