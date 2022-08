El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de agosto Este es un periodo favorable para poner en orden papeles y asuntos de trabajo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 23 DE AGOSTO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz martes! Les cuento que hoy el Sol está dando sus primeros pasos por en el signo de Virgo, así que entraremos en un periodo favorable para poner en orden papeles y asuntos de trabajo, ocuparnos de la salud y también dedicarnos a los quehaceres domésticos. Además, la Luna estará en Cáncer, así que preferiremos permanecer en el hogar. El estado anímico y las emociones de nuestros seres queridos nos afectarán, así que nos ocuparemos de nutrirlos y de proporcionarles afecto. AFIRMACCIÓN DEL DÍA: "ME CONSAGRO A MI FAMILIA Y CUBRO LAS NECESIDADES DE MIS AFECTOS". Si hoy, 23 de agosto estás de cumpleaños… Durante este ciclo las circunstancias serán propicias para organizar proyectos en conjunto, pero deberás estar dispuesto a respetar las distintas subjetividades ya que funcionar en equipo te enriquecerá. Dentro del grupo tu rol será clave para crear un clima de unidad. La Copa de la Suerte: 14, 30, 48, 60, 80, 92 Aries: En el plano familiar tu personalidad independiente puede entrar en conflicto con las demandas de atención y cariño de tus seres queridos. Las tensiones se suavizarán si evitas las posturas individualistas. Toma la iniciativa para lograr mejorar la conexión con tus familiares. Tauro: Estarás curioso, inquieto y dispuesto a intercambiar opiniones con los demás. Por eso será una buena oportunidad para moverte, hacer viajecitos o paseos para visitar familiares. El diálogo colaborará para crear un clima de empatía y generar buenas conversaciones. Géminis: Es un tiempo de ahorros con el fin de salir de deudas y estabilizar tu situación económica. Aunque ahora las cosas marchan lentamente, pronto podrás disfrutar de todo el esfuerzo que hiciste últimamente. Pide aumento si sientes que te pagan menos de lo que mereces. Cáncer: Te sentirás motivado y predispuesto a brindar toda la riqueza que guardas en tu interior. Disfrutarás de una sensación de plenitud afectiva por lo que será un momento excelente para desarrollar emprendimientos en familia. Los que te quieren apoyarán tus decisiones. Leo: Ahora dejarás de lado tu habitual "egocentrismo" y estarás más predispuesto a tomar en cuenta al prójimo. Te sentirás más receptivo a las energías sutiles y te conectarás con tu sexto sentido. Te llegarán mensajes importantes a través de los sueños. Virgo: Se incrementará tu tendencia a pensar en otros y brindar ayuda a las personas necesitadas, incluso podrías participar activamente en grupos sociales o humanitarios o colaborar con alguna causa de bien público. Tomar contacto con otras realidades sensibilizará tu vida. Libra: Estarás haciendo un gran esfuerzo para progresar y pensarás a largo plazo. Irás tras tu deseo de popularidad e implementarás nuevas estrategias que te permitan escalar posiciones. Tendrás que tomar decisiones importantes, sobre todo en el área profesional. Escorpio: Pueden surgir nuevos horizontes en otras regiones y se dará el contacto con ambientes culturales o universitarios. Gracias a tu apertura mental podrás observar el panorama desde otra perspectiva. Alguien de tu familia se convertirá en tu principal fuente de inspiración. Sagitario: Descubrirás alguna enseñanza o terapia que te servirá para profundizar en tu inconsciente y para sacar a la luz cosas que han estado ocultas por mucho tiempo. Tus deseos secretos despertarán con una atmósfera romántica y en un ambiente íntimo ¡disfruta de tu sexualidad! Capricornio: En el amor poco a poco la ternura de la persona que está a tu lado conseguirá derribar las barreras que has levantado. Serás afectivo y dejarás fluir tus sentimientos más íntimos. Como broche de oro te sugiero que organices una cena romántica a la luz de las velas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: La luna menguante te impulsa a ocuparte de tu salud. Tu cuerpo pedirá que cultives hábitos de cuidado y que descanses las horas recomendadas. Comienza por ordenar tu rutina, ingiere comidas con mayor valor alimenticio y, si es necesario, consulta un nutricionista. Piscis: Vivirás un momento de realización personal, haciendo cosas que te gustan, te gratifican y satisfacen. En los afectos, si estás viviendo un noviazgo hace bastante tiempo, te plantearás establecer un mayor compromiso. Poco a poco irás comenzando a exteriorizar tus sentimientos.

