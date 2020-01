12 productos de clean beauty que querrás probar ya By pilarnewyorking ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Getty Images Si uno de los propósitos que te has planteado este año es cuidar del planeta, puedes empezar ya mismo cambiando algunos productos de tu rutina de belleza por estas opciones. Además de estar formuladas sin ingredientes químicos que pueden ser dañinos para tu piel o la naturaleza, muchos de sus envases pueden reciclarse. Empezar galería ALTO RENDIMIENTO Image zoom Bite Beauty La marca que se hizo famosa por crear labiales que literalmente te podrías comer por estar elaborados con ingredientes naturales, da el salto a los productos para la complexión del rostro. Sus bases de maquillaje cremosas contienen tecnología micelar y bayas maqui, con gran poder antioxidante. Puede usarse incluso en pieles sensibles. Base Changemaker Supercharged Micellar Foundation, de Bite Beauty. $39.50. bitebeauty.com

LIENZO EN BLANCO

Care Skincare Este limpiador limpia y tonifica tu piel en un solo paso y no necesita aclarado. Mantiene la hidratación de tu piel dejando tu rostro fresco y radiante, preparado para el siguiente paso en tu rutina de cuidados. Limpiador Soft Sweep, de Care Skincare.$24. careskincare.com

HIDRATACIÓN REAL

Bloomeffects Con una lujosa textura que pasa de crema a suero, está formulado con un complejo extraído de tulipanes holandeses y otros ingredientes naturales y enriquecida con vitamina C y ácido hialurónico. Un suero que potencia las encimas naturales de tu piel para protegerla de agresiones externos, previene la decoloración, humecta e hidrata tu rostro y lo vuelve más radiante. El bote, de cristal, es 100% reciclable. Bálsamo Royal Tulip Nectar, de Bloomeffects. $65. bloomeffects.com

ALIADO NOCTURNO

Drunk Elephant Consiente a tu rostro con esta mascarilla nocturna que refresca, rellena y restaura tu piel con un cóctel de electrolitos a la vez que restaura el manto ácido. También contiene pequeñas bolitas de vitamina F emoliente que calman la piel sensible y la hidratan en profundidad. MAscarilla nocturna, F-Balm Electrolyte Waterfacial, de Drunk Elephant. $52. drunkelephant.com

BRILLO NATURAL

Sephora Belleza y bienestar todo en uno. Tres iluminadores y un bronceador que se funden en tu piel creando el brillo perfecto para cada ocasión y se presentan en una práctica paleta para retocarte on the go. Consigue un brillo sutil y elegante gracias a sus ingredientes orgánicos de grado alimentario y anti envejecimiento. Paleta Living Luminizer Glow Quad, de RMS Beauty. $25. sephora.com

MIRADA DESPIERTA

Farmacy Beauty Este botecitro contiene una crema de ojos súper hidratante enriquecida con vitamina C y cereza, que ilumina tu piel a la vez que ayuda a reducir la aparición de líneas de expresión y ojeras. Crema de ojos Cheer Up, de Farmacy Beauty. $45. farmacybeauty.com

TEXTURA LIGERA

Tata Harper Skincare Formulada con 37 ingredientes botánicos, como semillas de chía o setas tremella, esta humectante con textura gel es perfecta para pieles mixtas o grasas. Sus superingredientes restauran los niveles de hidratación de la piel sin que se sienta pesada, ayuda a combatir el envejecimiento de los radicales libres con sus antioxidantes. Hidratante Hyaluronic Gel Moisturizer, de Tata Harper Skincare. $116. tataharperskincare.com

BESOS DE AZÚCAR

Fresh Una edición limitada diseñada por Ingrid Nilsen de este ya mítico labial infusionado con aceites nutrientes, vitamina C, cera de abeja y azúcar que crea una capa protectora natual que evita la deshidratación. Y además de venir en un color que combina con todas las pieles ¡tiene protección solar! Labial Sugar In The City Tinted Lip Treatment, en color Blackberry, de Fresh. $24. fresh.com

PODER VEGETAL

Herbivore Botanicals Un tratamiento facial en textura gelatina que dejará tu piel radiante en tan solo 10 minutos gracias a su potente mezcla de ácidos alfa hidróxidos procedentes de plantas y ácidos beta hidróxidos obtenidos de la corteza de sauce. ¡Además de ser iridescente! Exfolia y combate los puntos negros y el tono desigual de la piel con este gel que también contiene aloe vera y agua de rosas para calmar e hidratar. Facial Prism, de Herbivore Botanicals. $58. herbivorebotanicals.com

FUERZA MARINA

Josie Maran Consigue una piel más radiante y suave con este suero formulado con aceite orgánico de argán y pro-retinol, un beta caroteno (una forma de vitamina A) extraído de algas rosas que promete reducir las líneas de expresión en una semana sin causar rojeces o irritación. Suave con la piel sin incrementar la fotosensibilidad porque no lleva retinol. Suero Argan Beta-Retinoid Pink Algae Serum, de Josie Maran. $68. josiemarancosmetics.com

INSPIRACIÓN PRECIOSA

12 sombras inspiradas en el cosmos con colores metálicos y brillantes que darán a tu mirada un aura de profundidad y misterio. Formulado con aceite de coco y manteca de karité orgánicos, infusionado con aceite de rosa mosqueta y de moringa, y también con diamantes, ámbar, turquesa, zafiro, amatista y turmalina, sin duda estos tonos iluminarán tu piel. Además, su empaquetado, sin espejo ni iamnes, permite reciclarlo fácilmente. Paleta Crystal Grid Gemstone, de Aether Beauty. $58. amazon.com

