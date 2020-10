10 ocasiones en que Kim Kardashian y Meghan Markle se vistieron como gemelas Por Yarely Aguilar Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Shutterstock /The Grosby Group/The Grosby Group Sherman Oaks ¿Twins de estilo? Aunque ambas famosas sean parte de ambientes totalmente diferentes, estas fotos demuestran que comprueban que Kim Kardashian y Meghan Markle tienen un estilo muy similar. ¡Mira las imágenes! Empezar galería Lady in black Image zoom Shutterstock /The Grosby Group/Backgrid/The Grosby Group Los Angeles Si de robar miradas se trata, Kim y Meghan saben muy bien cómo resaltar sus atuendos a la hora de salir. Mira cómo resaltaron este atuendo negro con tacones de punta color beige. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Nude vibes Image zoom Shutterstock /The Grosby Group/The Grosby Group Sherman Oaks Al parecer las dos son unas amantes de los tonos nude y así lo demostraron con este atuendo en tonos color hueso de pies a cabeza. ¡Bellas! 2 de 10 Applications Ver Todo Elegancia total Image zoom REX Features/Shutterstock /The Grosby Group/Splash News/The Grosby Group Elegantes y fabulosas lucieron con un vestido de cuello alto, gabardina larga y tacones en tonos neutros. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Estilo detective Image zoom REX Features/Shutterstock /The Grosby Group/Splash News/The Grosby Group A pesar de que Meghan optó por zapatos en lugar de tacones como lo hizo Kim, las dos lucieron un atuendo negro que resaltaron con una gabardina beige con botones negros. 4 de 10 Applications Ver Todo Blanco y negro Image zoom REX Features/Shutterstock /The Grosby Group/ Backgrid UK/The Grosby Group Spain Con el cabello agarrado, un flequillo fabuloso, blusa blanca y falda negra de cintura alta vimos llegar a la socialité a un evento en Los Angeles. Por su parte, la duquesa llegó a un evento en Londres con un atuendo muy similar pero con una blusa de escote menos revelador. 5 de 10 Applications Ver Todo Lado sexy Image zoom REX Features/Shutterstock /The Grosby Group/Splash News/The Grosby Group En el 2013 Markle mostró su lado sexy con este vestido negro strapless que eligió para ir a un evento en Londres. Esa pieza fue bastante similar al vestido que Kim usó para ir a otro evento en Estados Unidos. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vino coqueto Image zoom REX Features/Shutterstock /The Grosby Group/REX Features/Shutterstock /The Grosby A pesar de haber llevado dos atuendos completamente diferentes -Meghan optó por un vestido y Kim por un look de blusa y pantalones- las dos dejaron muy claro que saben cómo resaltar prendas de diferentes tonos de rojo vino. ¿Qué te parece? 7 de 10 Applications Ver Todo Rojo pasión Image zoom REX Features/Shutterstock /The Grosby Group/REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Cómo olvidar el día que las dos mostraron su avanzado embarazo luciendo un vestido ancho rojo que decidieron combinar con tacones de punta color hueso. 8 de 10 Applications Ver Todo Business woman Image zoom REX Features/Shutterstock /The Grosby Group/Splash News/The Grosby Group Muy cómodas y modernas vimos a Kim y a Meghan con blusa blanca, pantalones negros y tacones de punta. ¡Idénticas! 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Estilo cómodo Image zoom REX Features/Shutterstock /The Grosby Group/Shutterstock /The Grosby Group Kim y Meghan también comparten su gusto por las chaquetas. Aquí combinaron esta clásica pieza con pantalón negro y tacones del mismo color. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

