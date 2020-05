10 tips para que mantengas el pelo rubio en óptimas condiciones hasta que puedas ir al salón La experta aconseja lavarlo con agua fría Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cabello rubio luce muy bonito y a la mayoría de las chicas le sienta de maravilla, pero lamentablemente cuando las chicas llevan este color, que además ha estado más de moda que nunca desde hace dos años, el cabello sufre muchísimo debido a los decolorantes que se usan para llegar a este tono que la verdad no es tan fácil. Por suerte, existen productos específicos para cuidar el pelo teñido y también consejos a seguir para tener una melena saludable, sin importar qué tan clara o tratada esté. Le pedimos a la especialista en color Mai Hernández, del salón Larisa Love en Los Ángeles, que compartiera con nosotros esas cosas que podemos hacer para mantener cabello rubio o platino en óptimas condiciones en este momento en que no podemos ir al salón a retocar el color. A continuación están las diez cosas que la experta aconseja para que tu pelo rubio siga luciendo increíble. 1- Evita lavarte tanto el cabello. Si antes te lo lavabas cuatro veces a la semana, ahora deberías de hacerlo máximo dos veces. 2- Lávate el cabello con agua fría. Esto te ayudará a mantener tu cabello sedoso y brilloso, y es buenísimo para la circulación. 3- Evita exponer tu cabello directamente al sol. Cuando salgas puedes usar una gorra, un pañuelo, una bufanda, un sombrero, lo que sea, pero protege tu cabello. 4- Yo se que muchas de ustedes tienen piscina en su casa, pero cuando se metan en la piscina traten de no meter el cabello. El cloro de la piscina va a hacer que el pelo se tinte como de un verdoso. Si esto te pasa, un champú clarificador podría ser la solución, aunque no siempre saca todo el verde. 5- Muchas de nosotras tenemos el cabello graso y tenemos que lavarnos el cabello mucho más seguido. Si esta eres tú, el champú seco te puede ayudar. Si no tienes champú seco, el secreto está en usar talco para bebé, pero usa muy poco porque la fórmula es muy pesada y puede dejar un velo blanco en su pelo. Image zoom Cortesía Perfect Hair Day Dry Shampoo, de Living Proof. $25. Livingproof.com. 6- Si tienes el cabello con un tono amarillento, [usa] champú morado o que lo matice. Esto va a ayudar a contrarrestar el amarillo. 7- Celebra tu textura natural y no uses herramientas calientes. Dile adiós a las planchas para rizar y alisar el cabello. Este es el momento que tu cabello necesita para volver a estar saludable. 8- Juega con nuevos estilos en tu cabello. Las clinejas o trenzas siempre están in y se ven espectaculares 9- Lo que yo uso con mis clientas es la línea entera Defy Damage, de Joico. Esta línea es hidratación total. Ayuda a que el cabello no se quiebre, a que el cabello se vea brilloso y sedoso. Lo mejor de todo es que ayuda con la duración del color. Image zoom Cortesía Defy Damage Protective Shampoo, de Joico. $18.50. Ulta.com. Image zoom Cortesía Defy Damage Protective Conditioner, de Joico. $35.50. Ulta.com. 10- Si estas pensando alterar el color de cabello en casa te recomiendo que no lo hagas, espera. Yo se que es difícil, pero piensa que tu color es una inversión. Has invertido dinero y tiempo en lograr el rubio que tienes, no lo vayas a dañar haciéndote tu propio color en casa con colores que no son profesionales. Espera que todo esto pase y no te arrepentirás.

