10 organizadores para aprovechar mejor el espacio en tu armario By Yarely Aguilar

Para las faldas

Organiza elegantemente tus hermosas faldas en estas perchas hechas de acero cromado con gomas para evitar marcas en la ropa. 4 Tier Folding Skirt Hanger Chrome/Black, de Whitmor. $6.97. walmart.com

Joyería en su lugar

Evita perder tu joyería más preciada con este organizador de joyas que contiene 40 bolsillos a cada lado. ¡80 espacios a tu disposición! 80 Pocket Double Side Hanging Jewelry Organizer Accessories Holder Storage Bag, de EEEKIT. $10.47. walmart.com

Cajones organizados

Mantén la ropa interior muy ordenada con este conveniente organizador de 9 bolsillos. 3.1''H x 12.1''W x 12.1''D. Loft Arroa 9-Section Drawer Organizer, de Richards Homewares. $49.99. kohls.com

¡Todo siempre en orden!

Si eres de las que nunca encuentra nada en los cajones, cómprate este organizador de 32 compartimentos que mantendrá tanto pañuelos o ropa interior en su lugar. 2.76'' x 13.39'' x 14.96'' 32 Compartment Drawer Organizer, de Honey Can Do. $27.99. kohls.com

Bolsos en forma

Ideal para mantener tus bolsos en perfectas condiciones. Loft Natural 10-Pocket Hanging Purse Organizer, de Richards Homewares. $59.99. kohls.com

Bufandas perfectas

Cuelga tus pañuelos de seda o las bufanda de lana en esta percha de madera y metal que tiene capacidad para 12 bufandas. Scarf Hanger, de Design™. $7.00. target.com

Pantalones sin arrugas

Esta percha de 5 niveles te simplificará la vida a la hora de mantener tus pantalones más organizados. Su diseño hecho de acero y madera hará que te dure por mucho tiempo. 5 Tiered Pants Hanger, de Design™. $7.00. target.com

Zapatos a la orden

Mantén tus zapatos organizados y limpios en esta estantería transparente que te permite ver lo que está adentro. Estantería para guardar zapatos, de IRONLAND. $53.99. amazon.com

Colgadores especiales

¿Quieres ahorrar espacio? Estas perchas especiales pueden ahorrar el 80% del espacio en tu armario y mantener la ropa ordenada. !Sin arrugas! Perchas, de House Day. $12.99. amazon.com

Multiuso esencial

Con tres compartimentos en la parte superior y una bolsa desmontable en la parte inferior, este organizador es la mejor manera de mantener toda tu ropa organizada en tu armario. Hanging Closet Organizer With Detachable Hamper, de Room Essentials™. $10.00. target.com

