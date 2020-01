10 looks sexy de las celebridades para usar durante el invierno By Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next PHOTO: INSTAGRAM/ROSALÍA En esta temporada puede ser un poco difícil lograr un look sexy que sea, sobre todo, cómodo. Si aún no sabes que atuendo escoger, estos looks de Ana Brenda Contreras, Galilea Montijo, Shannon De Lima y Natti Natasha, entre otras estrellas, te ayudarán a elegir el ideal para esta época del año. Empezar galería Galilea Montijo Image zoom PHOTO: INSTAGRAM/GALILEA MONTIJO Muy a la moda, Galilea Montijo se lució con este vestido muy coqueto y botas negras que combinan con cualquier atuendo. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Eiza González Image zoom PHOTO: INSTAGRAM/EIZA GONZÁLEZ El atuendo perfecto para una salida con las amigas: Una chaqueta de mezclilla, pantalones negros y botas negras. 2 de 10 Applications Ver Todo Natti Natasha Image zoom PHOTO: INSTAGRAM/NATTI NATASHA Muy cómoda y coqueta lució la cantante con este look en el que enseña su espectacular abdomen. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Clarissa Molina Image zoom PHOTO: INSTAGRAM/CLARISSA MOLINA Los pantalones de piel, tops de cuello alto y blazers están muy a la moda esta temporada. 4 de 10 Applications Ver Todo Irina Baeva Image zoom PHOTO: INSTAGRAM/IRINA BAEVA La bella actriz también optó por pantalones de piel y un suéter ''oversized" con tacones de punta muy coquetos. 5 de 10 Applications Ver Todo Ana Patricia Gámez Image zoom PHOTO: INSTAGRAM/ANA PATRICIA GÁMEZ Una de las estrellas que nos ha inspirado con todos sus looks esta temporada es la bella Ana Patricia quien lució un top beige de cuello alto, una falda de cuero rojo y un par de botas largas. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Rosalía Image zoom PHOTO: INSTAGRAM/ROSALÍA La cantante conquistó en las redes sociales con este conjunto negro de chaqueta y pantalón, un bolso rojo y sus uñas rojas que no podían faltar. 7 de 10 Applications Ver Todo Ana Brenda Contreras Image zoom PHOTO: INSTAGRAM/ ANA BRENDA CONTRERAS Ana Brenda deslumbró con este vestido de noche con un abrigo brillante y botas altas, ¡el look perfecto de noche! 8 de 10 Applications Ver Todo Jessica Rodriguez Image zoom PHOTO: INSTAGRAM/JESSICA RODRIGUEZ Los broches para el cabello al igual que los vestidos tipo suéter están muy de moda y así no los demostró la bella reportera del matutino Despierta America. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Shannon De Lima Image zoom PHOTO: INSTAGRAM/SHANNON DE LIMA Shannon De Lima nos ha demostrado que también se puede derrochar glamur con un look deportivo. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

