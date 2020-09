¡Todo el mundo pendiente del debate político entre Donald Trump y Biden! Insultos, interrupciones... Mucha tensión en el debate de los candidatos a las próximas elecciones de los Estados Unidos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El debate entre Trump y Biden la noche del martes arrasó con las audiencias en los Estados Unidos. El presidente republicano debatió con el candidato demócrata acerca de muchos temas candentes que preocupan a la sociedad del país de cara a las próximas elecciones que se celebrarán en tan solo 35 días. Ninguno de los dos candidatos pudieron saludarse y estrecharse la mano debido a las restricciones pertinentes a causa del coronavirus. La Suprema Corte de Justicia, la economía, el racismo, el cambio climático, la reforma de la policía, la situación del país alrededor de la pandemia, fueron discutidos en profundidad mientras que hubo alguna acusación mutua entre ambos líderes hacia miembros de sus familias e incluso cruce de insultos. Image zoom Getty Images Trump acusó a Biden de querer dirigir el país hacía la izquierda, hacia el socialismo, e interrumpió en numerosas ocasiones al candidato demócrata hasta el punto en que el moderador tuvo que llamarle la atención. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al hablar de la pandemia, Biden aseguró: “El sabía que era una enfermedad mortal, dijo que no nos los comunicó porque no quería asustar a los estadounidenses, él fue quien tuvo miedo”. Trump contestó: “Todo es culpa de China. Hemos hecho un gran trabajo. De haberte escuchado, el país habría seguido abierto, millones habrían muerto. Cerré la frontera y me llamaste xenófobo”. “Ha sido un irresponsable en la forma en que ha manejado el tema del distanciamiento social, el uso del cubrebocas”, finalizó Biden. En las próximas cinco semanas no hay duda de que las elecciones acapararán en gran parte la atención de la conversación pública, no solo de Estados Unidos, el mundo entero estará pendiente del resultado de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

