Pamela Silva, Chiquinquirá Delgado y más en El look del día By Yolaine Díaz

Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Ana Bárbara y Paz Vega son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería.

Pamela Silva

David Becker/Getty Images for LARAS La periodista cautivó con este sensual vestido colorblock de lentejuelas con abertura frontal, que complementó con sandalias atadas al tobillo y un cinturón, para asistir a la ceremonia de La persona del año de los Latin Grammy en Las Vegas.

Chiquinquirá Delgado

David Becker/Getty Images for LARAS También vimos en Las Vegas a las presentadora venezolana mostrando su increíble figura con este vestido crema con corte de sirena y cuello halter.

Paz Vega

David Becker/Getty Images for LARAS La actriz española llegó a la alfombra de la gala de La persona del año de los Latin Grammy, ataviada con este hermoso traje negro de terciopelo con transparencias y pedrería.

Sofía Carson

David Becker/Getty Images for LARAS Sofisticada y elegante lució la actriz con est traje blanco de manga larga con pedrería.

Ana Bárbara

Mezcalent La cantante lució muy sexy con este ceñido vestido con estampado de leopardo con transparencias que dejaba ver sus curvas.

Camila Cabello

2019 Backgrid/The Grosby Group Encontramos a la cantante en Los Ángeles con este look de jeans, blua con mangas abullonadas y sandalias doradas.

Céline Dion

2019 Splash News/The Grosby Group La cantante acaparó miradas en Nueva York con este look de vestido verde neón y llamativo abrigo negro con estampado floral.

Miranda Lambert

Taylor Hill/Getty Images A la misma premiación, en Nashville, llegó la cantante ataviada con este vestido fucsia con brillo, pronunciado escote y abertura frontal de Tony Ward.

Nicole Kidman

ohn Shearer/WireImage Como de costumbre, la actriz lució increíble y muy bien vestida con este vestido midi de lentejuelas con aplicaciones florales de Versace.

Reese Witherspoon

Taylor Hill/Getty Images Fresca y juvenil lució la actriz con este minivestido negro de una sola manga de Versace.

