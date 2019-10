Ninel Conde, Becky G y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Sofía Reyes y Galilea Montijo son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Ninel Conde Image zoom ©2019 MAR/Grosby Group Captamos a la cantante mexicana en Los Ángeles ataviada con este look casual de jeans skinny rasgados top negro con vuelos y zapatos planos. Advertisement Advertisement Ana Patricia Gámez Image zoom Instagram/Ana Patricia Supersexy y moderna lució la presentadora con este minivestido naranja de manga larga, que complementó con botas negras por encima de la rodilla. Becky G Image zoom 2019 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La cantante eligió este casual minivestidode manga larga y sandalias blancas, para ir a un evento en Los Ángeles. ¡Cute! Advertisement Galilea Montijo Image zoom Instagram/Galilea Montijo Como toda una adolescente lució la presentadora mexicana con este ceñido vestido con estampado de caricaturas, que combinó con botas blancas vaqueras y una chaqueta negra. Paty Manterola Image zoom Mezcalent La actriz optó por este vestido negro con los hombros al descubierto y abertura frontal, para ir a una velada en la Ciudad de México. Lili Estefan Image zoom Instagram/Lili Estefan Supersexy lució la presentadora con este minivestido rojo. Advertisement Advertisement Advertisement Sofía Reyes Image zoom 2019 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La cantante mexicana llegó a un evento en Los Ángeles con este set verde neón de pantalón y chaqueta cropped, que combinó con un croptop negro y botas blancas. Nos encantó su sombra naranja. Eva Longoria Image zoom 2019 Backgrid UK/The Grosby Group Nos encantó este look otoñal de pantalón color camello de gamuza, suéter crema de cuello alto y elegante abrigo. Olivia Palermo Image zoom Sean Zanni/Getty Images for LG Signature Superchic lució la socialité con este look de falda plisada estampada, top negro, chaqueta y botas de punta. Advertisement Advertisement Advertisement Katie Holmes Image zoom Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images La actriz lució hermosa con este vestido naranja de seda, que combinó con zapatos negros y una gabardina. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

