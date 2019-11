Julián Castro: "Estoy tratando de ser presidente para todos los estadounidenses, no solo para algunos" El candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata Julián Castro afirma que su campaña sigue vivita y coleando y si bien será el gran ausente en el debate de esta noche, concentrará todos sus esfuerzos en las próximas contiendas en los estados de Iowa, Nevada y Texas. By María Morales ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Esta noche, cuando 10 candidatos a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata se presenten en un quinto debate en Atlanta, GA, Julián Castro no estará entre ellos. Pero si bien el ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos y otrora alcalde de San Antonio, TX, no calificó para participar esta noche —acumuló las donaciones necesarias pero no los puntos en distintas encuestas nacionales— Castro quiere dejar algo muy en claro: su campaña no está moribunda y, en sí, aún hay mucha tela que cortar en esta contienda. "Mi meta es ganar y para hacer eso tenemos que ser muy estratégicos y enfocarnos en cómo podemos ganar", asegura el mexicoamericano de 45 años, el único latino en la contienda, en exclusiva a PEOPLE EN ESPAÑOL. "Por eso es que estamos utilizando nuestros recursos en lugares donde creo que tenenos el mejor chance ahora: en Iowa, para comenzar, en Nevada y en Texas, que es uno de los grandes estados del Super Tuesday [día en que varios estados realizan elecciones primarias], y claro es mi estado natal". Image zoom Scott Olson/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algo que Castro tiene entre ceja y ceja, además de hablar de los temas que más le apasionan y han sido la espina dorsal de su campaña —los cambios climatológicos, una reforma migratoria humanitaria, reformas policiales y reformas al sistema de justicia criminal, cómo ayudar a los desamparados, entre otras— es que la gente lo conozca no solo como el candidato latino sino uno que trabajará por todos en el país de ser electo. "Vamos a seguir buscando la manera de entrar en una conversación nacional sobre temas que son importantes para los estadounidenses que quizás no tengan un nivel económico alto pero deben contar porque toda la idea detrás de mi campaña es que que todos cuentan, que necesitamos un Estados Unidos donde todos cuentan y esa es una visión completamente diferente de nuestro país de la que tiene Donald Trump", dice este del actual presidente estadounidense. "Estoy tratando de ser presidente para todos los estadounidenses, no solo para algunos". Para leer más sobre Castro y su familia, busca la próxima edición impresa de PEOPLE EN ESPAÑOL. Advertisement

