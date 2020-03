Estados Unidos presenta cargos de narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y ofrece $15 millones de recompensa El departamento de Justicia imputó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduros, y varios de sus más cercanos colaboradores cargos de narcoterrorismo y ofreció sustanciales recompensas a quien logre capturarlos. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El gobierno de Estados Unidos presentó este jueves cargos criminales por narcoterrosimo contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y miembros de su círculo más cercano, por cuyas capturas ofreció recompensas millonarias. Así lo anunció el fiscal general William Barr en una conferencia de prensa en Washington, en la que se informó que las acusaciones contra el mandatario bolivariano incluyen lavado de dinero, tráfico de drogas y narcoterrorismo. De ser encontrado culpable, Maduro podría enfrentar un mínimo de 50 años tras las rejas, hasta cadena perpetua, en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos. “Maduro y los otros acusados intentaban con toda intención inundar Estados Unidos de cocaína para socavar la salud y el bienestar de nuestra nación”, aseguró Barr en su intervención. Las autoridades estadounidenses aseguran que Maduro lideraba una detallada conspiración junto a guerrillas colombianas en las que Venezuela servía de punto de encuentro para el contrabando de enormes cantidades de droga a Estados Unidos. En particular, señalan que partían vuelos de bases aéreas y embarcaciones de puertos venezolanos con cargamentos de droga con el beneplácito del gobierno boliviariano. Estas señalamientos convierten al mandatario en uno de los hombres más buscados a nivel internacional. La millonaria recompensa podría incentivar a los venezolanos a actuar en contra del presidente, que sigue siendo reconocido por países como Rusia y China, mientras Washington y otras capitales consideran legítimo al opositor Juan Guaidó. “Vamos a explorar todas las opciones para obtener su custodia”, dijo Barr. “Esperemos que los venezolanos vean lo que está pasando y eventualmente recuperen el control de su país”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante las acusaciones, el líder venezolano no se quedó callado y a través de sus redes sociales refutó los señalamientos en su contra. “¡Ratifico mi denuncia! Desde Estados Unidos y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela”, escribió en su cuenta de Twitter. “Como jefe de Estado, estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria en cualquier circunstancia que se nos presente. ¡No han podido ni podrán!”. Poco después, las autoridades venezolanas anunciaron la apertura de una causa contra Guaidó por supuesto intento de golpe de estado. Advertisement

