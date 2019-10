Cardi B, Penélope Cruz y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. Eva Longoria y Sofía Carson son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería Cardi B Image zoom tephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images La rapera lució regia y muy chic con este look de pantalón y blusa a cuadros blanco y negro, que complementó con un fabuloso abrigo y un sombrero, todo de Chanel. Advertisement Advertisement Penélope Cruz Image zoom 2019 27/Lagencia Grosby Sobria y elegante lució la actriz con este conjunto blanco de pantalón de talle alto, top y chaqueta oversized. Eva Longoria Image zoom Ricky Vigil M/GC Images La actriz está lista para el otoño con este fabuloso conjunto de falda y top de cuello alto con estampado de animal de Victoria Beckham, que complementó con zapatos fucsia de punta y un clutch del mismo color. Advertisement Angelina Jolie Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Hermosa y muy elegante lució la actriz con este traje negro de lentejuelas de un solo hombro, de Black Atelier Versace. Camila Cabello Image zoom Jacopo Raule/Getty Images La cantante sigue en París disfrutando de la Semana de la moda y para asistir al desfile de Valentino optó por este minivestido rojo con vuelos, que combinó con sandalias doradas y un minibolso azul turquesa. Sofía Carson Image zoom Jacopo Raule/Getty Images La actriz acaparó miradas al llegar a un desfile de moda en París ataviavada con este coqueto minivestido rosado de plumas, de Giambattista Valli. Advertisement Advertisement Advertisement Elle Fanning Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Como toda una princesa lució la joven actriz con este traje verde con aplicaciones florales, de Gucci. Ana Bárbara Image zoom x17@x17agency.com Captamos a la cantante llegando al aeropuerto de Los Ángeles con dos de sus hijos y luciendo muy cómoda con este look de jeans skinny, top blanco, suéter azul marino, sombrero y tenis. Maripily Rivera Image zoom 2019 ARMimage/The Grosby Group Vimos a la empresaria en el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, luciendo muy sexy con este conjunto a cuadros de pantalón, croptop y chaqueta. Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

