El elenco de Quiero tu vida habla de sus personajes en la película producida por Salma Hayek y José Tamez Producida por Salma Hayek Pinault y José Tamez, la película muestra que a veces, la fama y la gloria pueden ser engañosas, y la felicidad llega de las maneras más inesperadas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Zuria Vega, Bárbara de Regil y Erick Elías no solo se divirtieron grabando el proyecto Quiero tu vida, sino que también aprendieron de sus personajes. "Mi personaje es Nico, un chico que desde el principio iba llegando al máximo punto de su carrera como futbolista. Tiene un accidente, pierde todo y vive una depresión muy grande. Por algo mágico de la vida, se le da la oportunidad de vivir esa vida que siempre quiso, y la vive y la disfruta. Al final se da cuenta que lo que tenía era lo que realmente lo hacía feliz", contó el actor mexicano en entrevista con People VIP. Producida por Salma Hayek Pinault y José Tamez, la película muestra que a veces, la fama y la gloria pueden ser engañosas, y la felicidad llega de las maneras más inesperadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN quiero tu vida pelicula Credit: Cortesía "Hay que valorar lo que tenemos [y] estar más presentes. Eso me gusta de la película, [nos enseña] a regresar a lo básico, a lo que es realmente esencial en la vida. Tenemos que ser consientes de lo que nos hace felices, esos pequeños momentos, como estar con tus hijos, un café, el desayuno, las cosas simples de la vida", opinó por su parte Zuria Vega. De Regil explicó que su personaje es lo opuesto a ella. "Mi personaje es una chica súper egocéntrica, tiene cero empatía, solo piensa en ella, en ser famosa en las redes sociales, en aparentar al mundo". Erick Elías, Zuria Vega, Bárbara de Regil, Jesús Zavala y Natalia Téllez son los protagonistas de la producción original de fantasía romántica de ViX, que estrena el 3 de mayo. Sintoniza cada semana People VIP de People en Español. Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

