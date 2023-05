Yotuel y Jencarlos Canela buscan empoderar a los soñadores con "Sueño" "Soñamos ver a nuestra Cuba libre, y ver a nuestra gente libre" ¡No dejes de escuchar la nueva canción de Yotuel y Jencarlos Canela! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través del tema musical "Sueño", Jencarlos Canela y Yotuel buscan empoderar a los soñadores del mundo. "La canción nació de ese sueño de ver a nuestra Cuba libre, y ver a nuestra gente libre", dijo el cantante y actor en entrevista con People VIP. "A verlos en una democracia, en un sistema que puedan decidir por ellos mismos cuál va a ser su futuro". Producida por Maffio y con la participación del trompetista Arturo Sandoval, "Sueño" es una canción que tiene como objetivo empoderar e inspirar a personas de todos los ámbitos de la vida para aferrarse a sus sueños y nunca dejar de luchar por un mejor futuro. "Tenemos que ser primeramente agradecidos a [Estados Unidos] que nos ha abierto sus puertas. Uno viene acá con ganas de luchar, intentando triunfar en un país que no es tuyo. Eso es importante, agradecer las oportunidades que da este país, soñar a lo grande", expresó Yotuel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ese mismo sueño es el que queremos transmitir a Cuba, por eso [creamos] esta canción. Siento que el día que tengamos libertad, venir a soñar a América es una opción. Si estamos luchando por Cuba, estamos luchando porque queremos que uno pueda soñar desde Cuba", añadió. Dirigido por Anyelo Troya, el video capta la esencia de la canción y toma a los espectadores en un viaje de esperanza, resiliencia y el poder de los sueños. La obra de arte del sencillo presenta una flor de loto, que ilustra la superación de la adversidad y el renacimiento, representando la esperanza para muchos cubanos en el clima actual. yotuel jencarlos canela cancion sueno Credit: Cortesía Sintoniza cada semana People VIP de People en Español. Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

