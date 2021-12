El dúo dinámico Wisin & Yandel lanzará nueva canción: ¡Esto nos contaron en exclusiva! Tras anunciar lo que sería su última gira y álbum juntos, el legendario dueto revivirá emocionantes momentos con la canción “Recordar” cuyo video grabaron en las calles de la República Dominicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El dúo de música urbana Wisin & Yandel se reunirá para lanzar una nueva canción este viernes 3 de diciembre, con la que aseguran revivirán inolvidables momentos de su amplia carrera artística. En una entrevista en People VIP, los intérpretes puertorriqueños expresaron lo emocionados que están de lanzar este sencillo cuyo video se grabó en la República Dominicana y que forma parte de su próximo álbum La última misión que se espera llegue al mercado en la primavera del 2022. "Van a disfrutar de una música diferente, superrefrescante. Es un afrobeat que Wisin & Yandel no habían fusionado en ese tipo de ritmo. El disco La última misión está increíble, van a disfrutar de mucha música de Wisin & Yandel diferente y reguetones como les gusta escuchar a la gente", dijo el intérprete de éxitos como "Encantadora" y "Moviendo caderas". ¡Mira lo que nos contaron sobre la nueva producción en el video colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

