Sirey Morán habla del emotivo reencuentro con su padre en Nuestra Belleza Latina: "Yo quería llorar" Tras casi 5 años sin poder abrazar a su papá, la modelo hondureña relata que no pudo contener las lágrimas cuando lo vio durante un reto de improvisación actoral dentro del programa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La ganadora de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina, Sirey Morán, compartió en exclusiva con People En Español algunos de los momentos más importantes de su participación en el concurso de Univision y reveló que volver a ver a su padre ahí, después de estar separados por casi 5 años, fue lo que más la marcó. En una entrevista en People VIP, la modelo hondureña contó que su progenitor se fue a vivir a Puerto Rico y debido a compromisos de trabajo estuvieron alejados por años. Explicó que la última vez que se vieron fue en el 2016, cuando ella participó como representante de su país en el Miss Universo que se llevó a cabo en Filipinas. El reto actoral que la reunió con su padre "lo defino como el que Nuestra Belleza Latina me marca la vida", dijo Morán sobre ese momento en que no pudo contener las lágrimas durante el segmento Reto de la reina. ¡Mira qué más dijo Morán en el video colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

