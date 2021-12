Simu Liu de Shang-Chi relata cómo adoptó a su perrita en República Dominicana El actor de 39 años llamó a las personas que visitan ese país o que están considerando comprar una mascota, a apoyar los refugios y adoptar. ¡Aquí la conmovedora historia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Orgulloso de sus raíces asiáticas y de poder representar su cultura en la industria del cine, el protagonista de la película Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Marvel), Simu Liu, contó cómo encontró a su mascota Chopa, a la que rescató de las calles de la República Dominicana en pleno rodaje. En una entrevista en People VIP, el actor explicó que durante la filmación del largometraje en la ciudad de Santo Domingo había varios perros callejeros como parte de una de las escenas y ahí se puso a jugar con ellos. Allí se encontró con la perrita, con quien aseguró tuvo una conexión instantánea. "Siento que todos los perros que me he encontrado en la República Dominicana, en el refugio o la calle, tienen un comportamiento maravilloso. Todos son gentiles, dulces y buenos. De verdad me conmovieron y se lo recomiendo a todos… si estás en la República Dominicana o si estás considerando tener un perro, en vez de comprarlo, adóptalo", dijo. Mira lo que nos contó sobre su amor por los animales y cómo se preparó para su protagónico en la película de Marvel en el video colgado arriba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del Este/ 3:00 p.m., hora del Oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

