Silvestre Dangond lanza su nuevo álbum Intruso con grandes exponentes del género Silvestre Dangond colaboró con Nicky Jam, Natti Natasha y Reik, pero hubo una participación que lo dejó anonado: "Fue inesperado". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con Intruso, Silvestre Dangond se lanza de lleno al género urbano. "Es un álbum totalmente opuesto a lo que la gente está acostumbrada a escuchar de mí, pero esta hecho con mucha convicción", dijo el ídolo y representante del vallenato en entrevista con People VIP. "Estoy contento de poder lanzar algo totalmente diferente y de nivel internacional". La producción discográfica incluye 13 canciones llenas de ritmos urbanos, pero, conservando siempre sus raíces musicales a través del acordeón. "Me siento muy contento con el resultado de este nuevo disco, me divertí mucho y admiro a cada uno de los artistas que colaboraron conmigo", expresó el artista en referencia a los artistas que colaboraron en esta producción como, entre otros, Nicky Jam, Ñejo, Natti Natasha y Reik. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Colaboración con su hijo Monaco Una de las colaboraciones que más sorprendió a Silvestre, fue la de su hijo Monaco. "Fue inesperado. Yo nunca tuve planeado que él fuera invitado en el álbum. Nunca se me pasó por la cabeza de que iba a hacer así", apuntó. "Fue una grata sorpresa verlo tan dedicado y tan profesional a la hora de grabar. No te imaginas lo que me impresionó su entusiasmo y profesionalismo porque a su corta edad y tener esa madurez y afrontar la paciencia y el nervio que se adquiere cuando uno entra a una cabina a grabar una canción, ¡no es fácil!". Actualmente Silvestre Dangond se encuentra en una gira internacional y pasará los siguientes meses ofreciendo sus conciertos en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. Sintoniza People VIP cada lunes, miércoles y viernes a las 6 p.m., hora del Este, a través del Facebook Live de People en Español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Silvestre Dangond lanza su nuevo álbum Intruso con grandes exponentes del género

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.