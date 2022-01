Lo que tienes que saber de Express, la nueva serie sobre la tragedia de los secuestros ¿Cuándo y dónde la puedes ver? ¡Mira lo que nos contó su protagonista Maggie Civantos de este emocionante thriller que te pondrá los pelos de punta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una confluencia de géneros como drama, comedia, acción y, por supuesto, suspenso caracterizan a la nueva serie española de televisión Express, que aborda de una de las formas de crimen violento que desde hace años se ha extendido de forma viral en todo el mundo: los secuestros express. En una entrevista en People VIP, su protagonista Maggie Civantos contó que la historia trata de una sicóloga criminalista que fue víctima de un secuestro y de cómo, tras sobrevivir la traumática experiencia, trabaja como negociadora en casos similares y busca descubrir a las personas que amenazaron su vida y la de su familia. "La serie es muy entretenida porque por un lado presenta esta trama de los secuestros express y cada capítulo es un caso, pero al final la serie va de mucho más, habla de la familia, de los miedos, de la importancia de resolver el pasado para poder vivir el presente", expresó la actriz. La producción, que se estrena en plataforma de streaming en español Pantaya el próximo 16 de enero en Estados Unidos y Puerto Rico, cuenta con 8 episodios de una hora cada uno. ¡Mira la entrevista completa en el video colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

