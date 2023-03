¿Seguirá Oriana, hija de Gaby Espino, sus pasos en la actuación? "Lo lleva en la sangre", Gaby Espino abre su corazón y habla de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Oriana le quiere seguir los pasos a su madre Gaby Espino? En entrevista exclusiva con People VIP, la actriz venezolana abrió su corazón y habló de sus hijos y dio detalles sobre el episodio que protagoniza en la docuserie de Canela.TV., Mi vida. "Me divertí muchísimo haciendo la docuserie. Nunca había hecho una entrevista así de profunda, desde que nací hasta el día de hoy. Tiene anécdotas de mi vida, partes familiares, profesionales, personales, [mis ex] enamorados. ¡De todo un poco, está increíble!", dijo la venezolana. "Van a ver a la Gaby Espino real". Lo que quiere que la gente sepa de ella SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN gaby espino mi vida docuserie hija Oriana Credit: Kike San Martin "Que soy un ser humano normal y corriente como todos, con un trabajo distinto. Salgo en televisión pero soy un ser humano como cualquiera de los que va a ver la entrevista. A veces la gente cree que somos como extraterrestres, no, somos iguales, nos reímos, luchamos por nuestros sueños, nos caemos, nos levantamos, tenemos metas, las cumplimos, a veces nos rompen el corazón, nos volvemos a sanar, como cualquier ser humano". Su hija Oriana ¿le seguirá los pasos en la actuación? "[Su] papá [Cristóbal Lander] y yo nunca hemos sido padres de llevar a los niños al set todo el tiempo, no por nada malo, sino que uno está trabajando y no es el sitio. A [mi hija] Oriana le llama la atención el detrás de cámaras, ahora, que tiene 14 años, casi quince, le gusta mucho la producción, la edición [y] la dirección". Gaby Espino Gaby Espino y su hija Oriana | Credit: Instagram Gaby Espino "Me ha dicho que quiere estudiar dirección de cine, siento que tiene esa parte artística, esa parte creativa, eso es genético y corre por las venas. [Mis hijos] no ven novelas, ven series y contenido para su edad, entonces sabe muy poco de lo que hago, sino más bien por lo que les cuento. Los he llevado al set desde que nacieron unas tres veces, pero [Oriana] sí lo lleva en la sangre". Sintoniza cada semana People VIP de People en Español. Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Seguirá Oriana, hija de Gaby Espino, sus pasos en la actuación?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.