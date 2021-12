"Hay un respeto nuevo para los latinos": Rita Moreno sobre la nueva versión de West Side Story La legendaria actriz habló en exclusiva con People en Español sobre el estreno de este musical que cuenta una historia de amor como la de Romeo y Julieta, pero que además incluye las rivalidades de las pandillas en Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de su memorable protagónico como Anita en la versión cinematográfica del musical de Broadway West Side Story en 1961, la actriz Rita Moreno regresa 60 años después para ser parte de una nueva versión de la mano del importante director Steven Spielberg. En una entrevista en People VIP, Moreno expresó lo orgullosa que se siente de ser parte de este proyecto en el que se cuenta una historia de amor al estilo de Romeo y Julieta ambientada en Nueva York durante la década de los sesenta, cuando las rivalidades entre las pandillas azotan las calles. Destacó que este remake del musical original ofrece una mirada de más respeto a la comunidad latina en los Estados Unidos. "Esta película ahora es muy diferente en el sentido de que las circunstancias raciales han cambiado. Ahora, en esta película, todos los latinos y no voy a decir solo puertorriqueños, sino toda la comunidad hispana, es tratada con respeto, dignidad y amor. Eso es [lo que ha logrado] Steven Spielberg y el que escribió el magnífico guion Tony Kushner", destacó. "Lo lindo es que ahora hay un respeto nuevo para los latinos y si ves el lineup al final de la película... ¡todos esos nombres latinos!", agregó emocionada sobre este filme en el que interpretará a Valentina, personaje inspirado en Doc el dueño de la tienda de la esquina. West Side Story está protagonizada por Ansel Elgort, Rachel Zegler y Ariana DeBose y se estrena el viernes 10 de diciembre en todos los cines del país. ¡Mira la entrevista completa en el video colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

