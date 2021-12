Detalles detrás de la portada exclusiva de Rafael Amaya para People en Español Con su sonrisa de infarto y lleno de orgullo, el galán mexicano habló sobre la nueva colección de su línea de ropa. ¡Mira lo que nos contó! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rafael Amaya adorna la nueva portada de People en Español de fin de año ¡y vaya año que ha tenido el actor mexicano! En la historia principal de la edición impresa, a la venta ya, el actor habló en exclusiva de su proceso de sanación, sus planes laborales para el 2022 y también compartió detalles de su línea de ropa junto al encargado de estilismo de su sesión de fotos, Reading Pantaleón, y Paola Nava, su socia en dicho proyecto. En un video detrás de cámara para People VIP, el actor conversó con Pantelón y Nava sobre su nueva línea de camisas Amaya Western Style y Rafael Amaya Luxury Collection, las cuales reflejan la personalidad, según Nava, del personaje de Aurelio Casillas que Amaya interpretó en la serie de Telemundo El señor de los cielos. "Esto es lo mejor de lo mejor", agregó el actor sobre la calidad de las piezas de su colección, las cuales están a la venta en tiendas por departamento en México, Estados Unidos y Centroamérica. "[Las camisas] tienen esa personalidad muy impregnadas en la colección, en la selección de texturas, tejidos, estampados y demás. Yo quedé enamorado", expresó Pantaleón. ¡Mira la conversación completa en el video colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

