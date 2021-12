Estas son las predicciones de los famosos para el 2022 ¿Qué dicen las cartas del tarot sobre Ninel Conde y sus problemas legales? ¿Qué le espera a Laura Bozzo, JBalvin y el presidente estadounidense Joe Biden? ¡Mira los pronósticos del Niño Prodigio! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ninel Conde, quien ha estado en el ojo del huracán por los conflictos legales con su ex Giovanni Medina por la custodia de su hijo menor, Emmanuel, y por su relación con Larry Ramos, quien se encuentra prófugo de la justicia estadounidense, se espera que finalmente vea la luz al final de túnel. Así lo expresó El Niño Prodigio en el programa People VIP donde leyó las cartas y predijo algunas de las situaciones en las que se verían envueltas el próximo año algunas celebridades como El bombón asesino, Britney Spears, Laura Bozzo, Joe Biden y JBalvin. "Será un año de equilibrio para ella con certeza y seguridad, esa pareja que dio mucho de qué hablar queda en el pasado. No veo que va a volver con su expareja Giovanni, pero van a estar muy cercanos", aseguró mientras sostenía las cartas del tarot. Sobre la comunicadora peruana, quien recientemente regresó a la escena pública tras ser acusada de fraude fiscal por las autoridades mexicanas, desafortunadamente las cartas no son tan positivas. El tarotista dijo que la comunicadora va a tener un año difícil, que tiene que cuidar su salud y está rodeada de energías negativas y de hechicería. Para enterarte de lo que dicen las cartas del tarot sobre Spears, Biden y JBalvin, mira el video completo colgado arriba. No te pierdas la próxima semana las predicciones para Adamari López, Jennifer Lopez, Alicia Machado, Maite Perroni ¡y muchos más! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

