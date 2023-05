Pepe Gámez sobre Madison: "Me encanta el ser humano que es" "[En un principio] no me llevaba bien con ella". Le preguntamos a Pepe Gámez sobre Madison Anderson ¡y esto nos respondió! ¿Hay romance? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pepe Gámez está muy contento con su participación en La casa de los famosos, en el que expuso su vida las 24 horas del día, los siete días de la semana. No es para menos. La tercera temporada del reality de Telemundo arrasó en su final y se despidió con récord de audiencia. "Quedé fascinado con el show. Me encantó", dijo el actor mexicano en entrevista con People VIP. Eso sí, no todo fue color de rosas. "Yo padecí muchísimo, sufrí mucho, muchas veces me pasó por la cabeza hablar con la jefa y contemplar irme. A veces estaba a punto de reventar.. y era porque extrañaba a mis padres, me sentía, ansioso, solo, tenía hambre. Era muchas cosas muy extrañas, pero aunque todo esto que sucedió fue complicado, al final el resultado fue positivo". Mucho se ha rumorado sobre un posible noviazgo entre el galán mexicano y la ganadora del show, Madison Anderson. Madison Anderson y Pepe Gámez Madison Anderson y Pepe Gámez | Credit: Instagram Madison Anderson SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Hay romance entre Madison Anderson y Pepe Gámez? "Estoy muy contento que Madison haya ganado, le aplaudo su esfuerzo, creo que lo hizo impresionante. [En un principio] no me llevaba bien con ella, no es que me llevaba mal, pero no teníamos ese click". "Nos empezamos a quedar menos [en el grupo] y empezaba a buscar con quien resguardarme, hacer un equipo nuevo. Surgió una amistad muy bonita, encontré un gran ser humano en el camino". Pepe Madison Pepe Gámez y Madison Anderson en La mesa caliente (Telemundo) | Credit: La mesa caliente "Ella se ríe mucho, a mi me gusta hacer bromas y espantar gente, y ella se espantaba y se reía. [Pasamos]cosas muy bonitas que están meramente basadas en una amistad, en una lealtad, cariño, en una supervivencia". Le tengo un respeto y una admiración impresionante. Le aplaudo todo lo que ha hecho porque me encanta como jugó, me encanta el ser humano que es". Pepe Gámez Sintoniza cada semana People VIP de People en Español. Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

