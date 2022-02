La NFL y People en Español rinden tributo a latinas poderosas del mundo del deporte MJ Acosta, Natalia Dorantes y Liliana Pérez compartieron parte de su inspiradora historia de éxito en la NFL en un evento que tuvo lugar este martes en Los Ángeles. ¡No te pierdas lo que pasó! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Liga Nacional de Football (NFL, por sus siglas en inglés) se unió a People en Español para reconocer el éxito latinas que son parte del mundo del deporte en un evento especial que tuvo lugar este martes en Los Ángeles como parte de la celebración de la franquicia 25 mujeres más poderosas. La presentadora dominicana de NFL Total Access, MJ Acosta, así como Natalia Dorantes, jefa de personal de los Commanders de Washington, y Liliana Pérez, directora de asuntos culturales de los Chargers, fueron reconocidas por su trabajo en la liga más importante del país con el premio Poderosas MVP que se entregó en este acto, parte de como parte de la franquicia de "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español "Este es realmente un momento histórico para nosotros. Es la primera vez que People en Español y la NFL se unen para nuestra franquicia de "Las 25 mujeres más poderosas". Este es un nuevo evento que estamos haciendo con mujeres de valor y poder; las mujeres que estamos celebrando y que estamos reconociendo lo representan", dijo la directora de la revista, Monique Manso, durante el encuentro. Monique Manso y MJ Acosta Natalia Dorantes y Liliana Pérez Left: Credit: Chris Polk /Shutterstock for People En Español Right: Credit: Chris Polk /Shutterstock for People En Español Pérez, la ejecutiva de los Commanders, aseguró que la NFL es una liga abierta a todo el mundo. "Hay espacio para todos, sin importar que sean diferentes, que simplemente quiere un sueño y una oportunidad y eso es lo que la NFL representa", expresó Pérez. Para conocer más detalles de lo que pasó en el evento, ¡mira el video completo colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

