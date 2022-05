Michael Stuart asegura que sintió la presencia de Juan Gabriel y lo ayudó a ganar "Tu cara me suena" Michael Stuart revela su curiosa experiencia tras encarnar en televisión al cantante mexicano Juan Gabriel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se realizó la final de Tu cara me suena. Michael Stuart, gracias a su interpretación de Juan Gabriel, logró convertirse en el ganador; por ello, el cantante revela cuál fue su secreto para lograr una calificación perfecta y obtener el triunfo en la segunda entrega de este reality. "Con mucha fe, mucha pasión, metiéndole en 300 por ciento a todo lo que estaba haciendo. Con respeto; respetando cada detalle de cada una de las figuras tan importantes que me tocaron personificar; en especial, esta final que con Juanga [Juan Gabriel] todo mundo sabe qué hay que verlo", reveló Stuart a People VIP: "El respeto que le tenemos, en el mundo entero, a Juan Gabriel es increíble y como cantante nos pone en ese 'me toca Juanga ¿cómo lo recibirán? ¿Cómo terminaré haciéndolo?' 'Juanga por favor envía a tus ángeles o ven tú personalmente a la tarima' y lo sentí; la vibra estaba estaba ahí". El también compositor asegura que el apoyo de el Divo de Juárez fue tal, que cuando llegó al escenario se convirtió por completo en el famoso intérprete mexicano. "Estaba cantando como si fuera Juanga. No estaba pensando en la competencia, no estaba pensando en 'me tiene que quedar brutal'. Solamente bajé esas escaleras y dije 'soy Juan Gabriel hoy'", confesó. Juan Gabriel y Michael Stuart Juan Gabriel y Michael Stuart | Credit: C Flanigan/FilmMagic; Johnny Louis/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Michael Stuart los homenajes que llevó a cabo en este programa de televisión se han convertido "en parte de mis shows". El premio de 60 mil dólares lo donará a una institución de Puerto Rico llamada Ola del cielo. "Tu cara me suena fue el eslabón que faltaba [en mi carrera]. Eso es algo que a mí me encanta", concluyó.

