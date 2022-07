Luis Roberto Guzmán, en medio de un triángulo amoroso Luis Roberto Guzmán habla de su personaje en La mexicana y el güero, a quien no se parece en la vida real. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Quizás Luis Roberto Guzmán nunca imaginó encontrarse en medio de un triángulo amoroso. Pero eso es precisamente el reto profesional al que se ha tenido que enfrentar el actor en la telenovela La mexicana y el güero (Univision). En la piel de personaje de René Fajardo, Guzmán ha tenido que verse en medio de la relación de Andrea Ibarrola y Tyler Somers, dos personajes interpretados por Itatí Cantoral y Juan Soler. Aunque su personaje se caracteriza por ser un hombre seductor, coqueto, de carácter ligero y muy hábil para los negocios, lo cierto es que el puertorriqueño afirma que nada tiene que ver con quién es él en la vida real. Itatí Cantoral y Luis Roberto Guzmán visitan el matutino "Despierta América" para compartir detalles de su telenovela "La Mexicana y el Güero" Credit: Mezcalent Por eso, cuando en People VIP se le preguntó si se siente identificado, respondió con un no. "De verdad, no mucho. Esos motivos y esos sentimientos y esa manera de proceder de ese personaje, yo me quedaría nada más con eso en la ficción", afirmó. "Tampoco soy bueno en los negocios. Zapatero a su zapato. Yo me dedico a lo que me tengo que dedicar, a interpretar historias", insistió. No obstante, esta ha sido una experiencia muy enriquecedora para Guzmán y la cual ha disfrutado muchísimo. "No había hecho este tipo de proyectos, no había hecho comedia en series ni en proyectos largos como este", dice. "Era totalmente novedoso para mí". Además, esta producción ha sido especialmente significativa para el actor por haber sido una de las pocas hechas en el periodo de pandemia, en que el mundo prácticamente se detuvo. Luis Roberto Guzmán Luis Roberto Guzmán | Credit: Mezcalent "Fue la primera producción que se hizo durante la pandemia tanto en México como en Latinoamérica, en plena ola de covid. Lo interesante de todo esto es que había un motivo, una intención por la cual todos estábamos dentro del proyecto", contó. "La verdad es que se creó una gran familia, con el objetivo en esa época de llevar entretenimiento a los hogares", añadió. "Es muy gratificante poder pertenecer a un proyecto durante este contexto histórico, y sobre todo colaborar para que haya unión familiar", expresó el actor. Por eso Guzmán agradece "enormemente haber pasado por la experiencia y llevar alegría a los hogares en situaciones complicadas" como la que se ha vivido en los últimos tiempos. La mexicana y el guero Credit: TELEVISA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mexicana y el güero cuenta la historia en Andrea, una bella estafadora, y Tyler, un millonario idealista que regresa a México en busca de su familia biológica después de que su madre adoptiva muere y le deja la consigna de volver a su lugar de origen. Andrea, haciéndose pasar por su hermana biológica, hace una divertida familia ficticia que tiene como único objetivo quedarse con los millones del güero, pero nunca imaginó que sentiría una atracción por él que poco a poco se convertiría en amor.

