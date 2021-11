¿Cuáles fueron los looks más icónicos del 2021? ¡Nuestros expertos opinan! Kika Rocha y Radhamés Espíritu hicieron un recuento de las celebridades que marcaron tendencia y que lucieron supersexy y elegantes en las alfombras internacionales. ¿Cuáles son tus favoritos? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La directora de moda y belleza de People en Español, Kika Rocha, y el estilista de moda Radhamés Espíritu dieron a conocer los nombres de las famosas latinas —y también norteamericanas— que lucieron espectaculares galas en las alfombras internacionales y marcaron tendencia este año que ya casi finaliza. En el programa People VIP, ambos expertos comentaron los looks que más dieron de qué hablar en el que las transparencias y los vestidos con cortes princesas fueron grandes protagonistas. En el listado se destacan Clarissa Molina, Dua Lipa, Kendall Jenner y ¡muchas más! ¿Cuáles fueron tus vestidos favoritos? ¡Mira el listado completo en la entrevista colgada arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

