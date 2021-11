¿Qué te parecieron los looks de los famosos en los Latin Grammy? ¡Nuestros expertos opinan! En el programa People VIP de este viernes, Kika Rocha, Carolina Sandoval y Radhamés Espíritu conversaron sobre los mejores momentos y los elegantes diseños que se lucieron en la alfombra roja de estos premios. ¿Cuál fue tu favorito? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Inolvidables presentaciones musicales, emotivos homenajes y espectaculares diseños en la alfombra roja fueron los grandes protagonistas de la entrega número 22 de los Latin Grammy que tuvo lugar anoche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. ¿Cuáles fueron los mejor y peor vestidos de la gala? ¿De quién fue el homenaje más comentado? ¿Cuál fue la presentación musical más espectacular de la noche? Nuestra directora de moda y belleza Kika Rocha conversó con la presentadora y empresaria Carolina Sandoval y el estilista de moda Radhamés Espíritu sobre esto y mucho más en People VIP. ¡Mira la conversación en el video colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué te parecieron los looks de los famosos en los Latin Grammy? ¡Nuestros expertos opinan!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.