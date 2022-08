¡Prepárense porque Kate del Castillo asegura que Teresa Mendoza viene "más guerrera" que nunca! Kate del Castillo habla de su nuevo galán en La reina del sur y ¿teme encasillarse en el rol de Teresa Mendoza? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate del Castillo se siente orgullosa de volver a interpretar a la icónica Teresa Mendoza en la tercera temporada de La reina del sur, que aterrizará en el prime time de Telemundo en octubre. "Me llena de alegría y orgullo interpretar a Teresa. Siempre aprendo algo más del personaje", dijo la actriz mexicana de 49 años en entrevista con People VIP. "En esta temporada vamos ver a una Teresa mucho más guerrera". La tercera temporada del drama comienza cuatro años después del final de la segunda temporada, cuando Teresa Mendoza, quien disfrutaba de una vida idílica junto a su hija, vio su escondite comprometido con la llegada de fuerzas militares. Ahora, despojada de su libertad y nuevamente separada de su amada hija, Sofia, Teresa Mendoza se encuentra en una prisión de alta seguridad en los Estados Unidos por el asesinato de tres agentes de la DEA. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN kate del castillo la reina del sur 3 Credit: Telemundo kate del castillo la reina del sur 3 Credit: Telemundo Mayor reto a la hora de interpretar a Teresa Mendoza "Me llena de alegría y orgullo interpretarla. En esta tercera temporada viene más Teresa y más Mendoza que nunca. Viene muy fuerte, ya pasaron cuatro años de estar en una prisión y trae otras cosas en la cabeza. Trae ganas obviamente de libertad y de venganza, de de estar una vez más con su hija. Vamos a ver una Teresa más guerrera, más loca. Ahora ya no tiene absolutamente nada que perder". Su hija ya es una adolescente y se defiende igual que ella. Se ha vuelto una guerrera impresionante", Kate del Castillo Cambio físico para interpretar al personaje "Realmente a mí nadie me pidió eso, pero yo me lo puse como una meta porque me parece que una mujer como Teresa Mendoza [lo ameritaba]. Dentro de una cárcel cuatro años, ella hace ejercicio, es una guerrera que sale al campo a a pelear. Entonces la única manera de tranquilizar su meta era haciendo haciendo ejercicio". Pepe Rapazote, el nuevo galán de La reina del sur 3 "Con Pepe todo es cómico y todo es en grande. Es encantador, ¡lo van a adorar!. Además de que la cámara lo adora, él es adorable en persona y es un guapo y un gran actor. Creo que le vino a dar algo muy importante a la reina. Ya lo verán ustedes, hay muchas cosas que pasan durante siete meses, hay muchas cosas que suceden en diferentes países". Pepe es imparable y tiene tan buena vibra, es tan buena persona que de verdad yo trabajé muy a gusto con él". kate del castillo con pepe rapazote la reina del sur 3 Credit: Cortesía Telemundo Locaciones emblemáticas de América Latina "Es de las cosas que agradezco en mi vida, que mi carrera me ha llevado a lugares que yo no hubiera ido por mí misma. En la segunda temporada [fuimos] a Rusia. [Ahora fuimos a Latinoamérica ] y fue todavía más lindo porque son nuestras raíces. Para mí es un orgullo poder mostrar Latinoamérica como se merece, [hay] lugares que los americanos no tienen ni idea que existen, como el salar de yuni que es una una locura, o machu picchu que es un lugar mágico, son maravillas del mundo. Me siento privilegiada y tan orgullosa de haber podido hacerlo. Mi carrera me ha llevado a esos lugares tan lindos de los cuales aprendes un montón". ¿Teme encasillarse en el rol de Teresa? "Encasillada pues ya estaría. Si todo el mundo me reconoce como la reina yo [soy] feliz. He hecho un montón de cosas aparte de eso, creo que también hay otros nichos y lo que pasa que la reina ya es muy grande, abarca muchísima gente. Me encanta interpretar [a Teresa] entonces para mí es un gusto".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Prepárense porque Kate del Castillo asegura que Teresa Mendoza viene "más guerrera" que nunca!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.