Julio Iglesias Jr. habla de Under the Covers, el disco "más especial" de su carrera Exclusiva: Julio Iglesias Jr. habla de su nuevo álbum, producido por Rudy Perez #PeopleVIP Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para Julio iglesias Jr, Under the Covers es el disco más especial de su carrera. "He tenido la suerte de trabajar con Rudy Pérez en este disco [y] hemos encontrado un estilo diferente", dijo el artista español en entrevista con People VIP. "Hemos elegido 10 canciones con mucho cuidado, seleccionamos las canciones que pegaban con mi voz y con el estilo que estamos haciendo, que es big band". El nuevo álbum es una colección de versiones reinventadas de grandes éxitos y clásicos atemporales, deliciosamente adaptadas al estilo de la big band swing. "Estoy feliz de haber hecho un trabajo bien bonito y lo llevo en el corazón". El sencillo "Into the Night" guarda un significado especial para Julio, ya que cantaba ese tema musical durante los viajes en automóvil a casa desde la escuela. "Tiene una melodía muy especial. Es una canción que Benny Mardones la ha hecho top 100 en los últimos 40 años". Ha sido un privilegio increíble cantarla a mi estilo y a dueto con él", Julio Iglesias Jr. A Julio también le enorgullece interpretar temas de su padre, el legendario Julio Iglesias. "He sido criado en una familia musical donde he tenido al suerte de vivir la música, de poder viajar y hacer giras, de poder escuchar canciones tan bonitas", apuntó. "Fue una inspiración ver a mi padre en un escenario y cantar esas canciones que hoy yo también canto. Esas canciones las llevo en el corazón porque me recuerdan mucho a mi niñez, y el hecho que ahora las puedo cantar yo en el mundo entero es una maravilla". Sintoniza People VIP cada lunes, miércoles y viernes a las 6 p.m., hora del Este, a través del Facebook Live de People en Español.

