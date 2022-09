Zuanpa Zurita presenta orgulloso su documental 13:14: El reto de ayudar 13:14 El reto de ayudar: Juanpa Zurita habla de la tragedia que se convirtió en un reto de superación personal Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir juanpa zurita reto de ayudar 1314 Credit: Cortesía Juanpa Zurita está sumamente orgulloso de 13:14: El reto de ayudar, un documental que muestra el viaje del creador de contenido, su crecimiento y determinación al sumarse a los esfuerzos de reconstrucción del país ante los daños ocasionados por el terremoto de México en 2017. "El proyecto tomó tres años y medio", dijo el también actor en entrevista con People VIP. "Sin querer había capturado una historia de todo lo que paso, de los aprendizajes y de los retos". 13:14 es un documental de Santiago Fábregas, con la producción ejecutiva de Eugenio Derbez, Ben Odell y Javier Williams. "Trabajar con Eugenio es un sueño hecho realidad. Crecí siendo fan de él y sigo siendo su fan. Lo sigo admirando.Fue muy lindo que me dieran la oportunidad y de darme ese lugar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El 19 de septiembre, exactamente a las 13:14hrs (1:14pm), un terremoto devastó la Ciudad de México y sus alrededores. Juanpa Zurita buscando ayudar, convocó a un grupo de personas (cantantes, actores, creadores de contenido y otras celebridades del mundo del entretenimiento) para que se sumaran a recaudar fondos y apoyar en la reconstrucción de viviendas dañadas. "Quisimos inspirar a otras personas a que se atrevan a hacer algo por su comunidad, por su país, por la causa que quieran", expresó la artista Pambo. "Que sepan que se van a enfrentar a muchas peripecias en el camino, a muchos retos, pero al final todo va a valer la pena si lo hacen con dedicación, amor y compromiso". 13:14 El reto de ayudar ya está disponible en Prime Video. Sintoniza People VIP cada lunes, miércoles y viernes a las 6 p.m., hora del Este, a través del Facebook Live de People en Español.

