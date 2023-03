El experto en relaciones Jorge Lozano aconseja a Shakira y Karol G tras el lanzamiento de "TQG" ¿Qué consejo le darías a Shakira y Karol G para superar y lidar con una ruptura? ¡Esto contestó el experto en relaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ponerle fin a un capítulo amoroso no es fácil. Hablamos con el experto en relaciones, Jorge Lozano, quien ofreció unos tips excelentes para sanar el corazón y comenzar un capituló nuevo. "Una encuesta de Chispa reveló que el 59% de sus usuarios cree que la mejor terapia para una ruptura es llorar y aprender de los errores. Yo les digo que cuando aprende a llorar tanto ¡las penas aprenden a surfear", dijo el conferencista e influencer mexicano en entrevista con People VIP. "Hay que encontrar un beneficio en ese rompimiento, como dijo Shakira: 'las mujeres no lloran, las mujeres facturan'. Hay que sacar la manera de buscar un beneficio. Yo siempre digo amor muerto, abono para mi huerto", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué consejo le darías a Shakira y Karol G para superar y lidar con una ruptura? "Hay que invitar a la gente a que deje de lamentarse y que regresen al mercado. Tanta gente que el día de hoy está llorando cuando hay tantas opciones para regresar al mercado. Quizás tengas que mirar al espejo y decir 'estas carnes llevan mucho [tiempo] guardadas, ¡hay que sacar a degustarlas!". "Te recomiendo bajar Chispas, la aplicación de citas más popular de los Estados Unidos. En vez de traducir esto en lágrimas, hay que traducirlo en prospectos. A veces, hay mucha gente que dice que un clavo no saca a otro clavo, yo te diría que si el clavo es alto, maduro, guapo, y bien dado ¡nada pierdes con intentarlo!". shakira jorge lozano karol g Credit: Mezcalent (2); Cortesía Sintoniza cada semana People VIP de People en Español. Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

