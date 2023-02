Orgullo latino: John Leguizamo habla de su participación en Violent Night A John Leguizamo le preguntamos 'qué consejo le daría a todos aquellos que anhelan triunfar en Hollywood' ¡amarás su respuesta! #LatinoPower Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir John Leguizamo es fan de la comedia, por eso, no dudó en participar en la película Violent Night. "Me encantó la comedia de esta cinta. Este Papá Noel es diferente, es mañoso y muy chistoso", dijo el actor y productor nacido en Colombia en exclusiva a People VIP. "El papel de villano es muy inteligente y muy capaz". El thriller de acción, protagonizado por David Harbour y dirigido por Tommy Wirkola, gira en torno a la figura de Santa Claus y su misión para salvar a un niño de un robo. Ademas de Violent Night, Leguizamo ha participado en un sinnúmero de exitosas películas y ha compartido créditos con actores de renombre como, entre otros, Al Pacino, John Favreau, Scarlett Johansson, Keanu Reeves y Leonardo DiCaprio. RELACIONADO: ¿Cuál fue el secreto de John Leguizamo para encajar en Hollywood? John Leguizamo Violent Night John Leguizamo en la premiere de Violent Night, en Los Ángeles | Credit: Gilbert Flores/Variety via Getty Images ¿Cuál ha sido tu secreto para mantener los pies sobre la tierra? "Uno tiene que poner mucho esfuerzo para ser humilde. Yo me rodeo de gente que aprecio mucho, que son honestas conmigo. [[Son] gente de mi barrio, gente con la que fui al bachillerato, que me conocen tal soy como soy de verdad. Mantengo mi circulo [de amistades] chiquito pero muy intimo. ¡Eso me ayuda a mantener los pies sobre la tierra!". Eres un orgullo para los latinos. ¿Qué consejo le darías a todos aquellos que ven en a un modelo a seguir? "Yo me metí a esta industria no por la industria sino por el arte. No quería ser famoso ni rico. Yo quería ser un buen actor porque me gusta el arte. Les diría que se preparen, que tengan los mejores profesores y estudien con ellos. Aprendan de los mejores y sigan aprendiendo toda la vida. Uno tiene que estar practicando todo el tiempo. Hay un poco de racismo en este país y uno tiene que fortalecerse uno mismo porque no es fácil, sobre todo para nosotros los latinos. Hay muchos impedimentos y uno tiene que saber que no es uno y [no hay que tomárselo personal]. Estoy orgulloso de ser latino, es lo más cercano a mi corazón". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Violent Night ya está disponible en Digital, Blu-Ray y DVD. Sintoniza cada semana People VIP de People en Español. Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

