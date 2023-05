Itzza Primera, la voz femenina de la nueva generación del reggaeton, lanza "Gatos" junto a Adso La cantante venezolana Itzza Primera habla de su nuevo tema junto a Adso, sus inicios y sus metas a futuro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir itzza primero Credit: Cortesía Desde muy pequeña, Itzza Primera supo que quería ser artista. "Siento que vine con eso de fábrica. Desde muy niña tenía esa pasión [y] esa inquietud", dijo la cantautora venezolana en entrevista con People VIP. "Empecé a tocar instrumentos venezolanos típicos como la percusión [y luego] se convirtió en una gran pasión, y es lo que hago hasta el sol de hoy". La intérprete se proyecta como una de las cantantes más versátiles de la nueva generación del reguetón, inclinado a los ritmos románticos y siendo pieza clave en colaboraciones con otros talentos. "He sido una mujer que le tocó emigrar [y] salir de su país. [Me] ha tocado estar en un género que desde el principio ha sido muy machista y dominado por hombres, sin embargo, a pesar de tener elementos que pueden considerarse como obstáculos yo dije '¡vamos a hacerlo realidad'!". El mensaje para mi es ese, más allá de la música que para mi es muy chimba", se sinceró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN itzza primero Credit: Cortesía Hoy en día la cantante saborea las mieles del éxito con su último trabajo "Gatos", junto a su compatriota Adso. "Él es un artista venezolano que respeto muchísimo, tiene un movimiento super duro", aseguró. "Es una canción que me gusta mucho [porque] habla de algo que pasa [y] que seguramente la gente puede sentirse identificada. Quizás esa persona no es para ti, pero de vez en cuando gatean". Sintoniza cada semana People VIP de People en Español. Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

