Héctor Pérez, el cantante español que enamora con su voz y talento Compone sus propias canciones y tiene una voz maravillosa ¡Conoce un poco más al talentoso cantante español Héctor Pérez! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde muy pequeño, Héctor Pérez supo que lo suyo era la música. "Siempre tuvo claro que quería ser artista", dijo el cantautor y músico español en entrevista con People VIP. "No se manifestó tan concretamente hasta el momento en que tuve una guitarra en las manos". Gracias a su pasión y talento empezó a componer canciones a temprana edad. "La música siempre ha estado presente en mi vida", reveló. "Era curioso porque mientras mis otros compañeros de clase solo querían sacar covers, mi preocupación era sacar mis propias melodías [y] escribir mis canciones. Creo que fue una prueba de que tenía que seguir por ese camino". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN hector perez Credit: Cortesía Héctor irrumpió en la escena musical a finales de 2022 con su primer sencillo "Florencia", el cual relata las vivencias de un amor de verano al ritmo del pop. Dos meses después lanzó su segundo sencillo "Lo quiero todo todo" con el cual conquistó a sus oyentes con una fusión pop acompañada de matices alternativos. Hace unas semanas estrenó "Dame una semana", un pegajoso tema en el que nos detalla su plan para conquistar, en tan solo una semana, el corazón de esa persona especial. "[Este sencillo] habla de algo que nos ha pasado a todos, ese momento en el que conoces a alguien especial y, de forma automática, te dispones a armar un plan en tu cabeza para conquistar a esa persona y dar los pasos adecuados para lograrlo", apuntó Hector, quien próximamente lanzará su nueva producción discográfica. Estoy muy emocionado, estoy viviendo un momento muy especial". Héctor Pérez Sintoniza cada semana People VIP de People en Español. Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

