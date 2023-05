ENTREVISTA: Halle Bailey agradece el enfoque inclusivo de The Little Mermaid Hablamos con La pequeña sirenita Halle Bailey y ¡esto nos contó sobre su experiencia en The Little Mermaid! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jonah Hauer-King and Halle Bailey the little mermaid Credit: Jeff Spicer/Getty Images Halle Bailey está contenta con su participación en la película The Little Mermaid y también agradece la importante inclusión que hay en el proyecto de Disney, donde comparte créditos con el actor británico Jonah Hauer-King. "Me siento absolutamente feliz de poder interpretar esta nueva version de Ariel", dijo la actriz de 23 años en entrevista con People en Español. "Mi comunidad y yo estamos muy complacidos de ver todas las reacciones". "Ellos merecen verse en pantallas como esta, hace mucho por nuestra autoestima, nuestra confianza, especialmente cuando eres joven y ves a alguien que se parece a ti en una posición como esta", agregó. "Estoy encantada y llena de tanta gratitud de poder hacer eso para algunos niños". Relacionado: Halle Bailey, de La sirenita, y sus peinados más originales Por su parte, Jonah se dio a la tarea de conocer más a fondo a su personaje Eric. "Fue emocionante pero también fue un desafío tratar de darle vida a Eric de una manera que se sintiera nueva. Eso significaba tratar de conocerlo mejor, el fue un personaje bastante icónico en la película". La película de Disney, dirigida por Rob Marshall, y protagonizada por Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy y Javier Bardem, ya está disponible en salas de cine del país. Sintoniza cada semana People VIP de People en Español. Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

