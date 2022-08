La predicción que le hizo El Niño Prodigio a Bad Bunny antes de que le llegara la fama El astrólogo y vidente habla en exclusiva con People VIP de People en Español sobre su nuevo podcast ¡y revela lo que vio en el futuro del astro boricua años antes de que le llegara la fama! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 18 de julio aterrizó en el mundo del pódcast El Niño Prodigio con su nuevo proyecto auditivo titulado Tu destino (Pitaya). Disponible completamente gratis en todas las aplicaciones —como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, y Google Podcasts— el programa de 30 minutos hablará sobre lo que le depara la astrología y las cartas de Tarot a los famosos y también a los seguidores del afamado vidente y astrólogo de cabecera de People en Español. Durante una reciente aparición en People VIP, el programa de entretenimiento, moda y belleza de People en Español, el astrólogo de sangre dominicana habló sobre el proyecto. "Es una combinación que he hecho y voy a elegir a alguien de mi público, un tema que ellos me escriban una carta [con] su fecha nacimiento [y] la miro", explicó sobre el toque personalizado del proyecto que se antoja muy revelador. Lógicamente El Niño hablará de celebridades como Jennifer López o Ricky Martin, Curiosamente en su paso por el show el vidente contó el encuentro que tuvo con el dueño del supermercado donde años atrás trabajaba Benito Antonio Martínez Ocasio —conocido mundialmente como Bad Bunny— y la predicción que entonces hizo a quien es hoy uno de los artistas más escuchados del planeta. ¡Mira la entrevista completa con El Niño Prodigio en People VIP arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡No te pierdas People VIP! El show, presentado por Kika Rocha, Nohelia Castro y Mayra Mangal, se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m. EST/ 3:00 p.m. PST por Facebook Live. Todos los capítulos están disponibles en nuestra página de Facebook.

