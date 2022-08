Daniella Navarro: "[Ivonne] ha sido una manipuladora… de Laura si hubiera tenido la información que tengo hoy, no permito que la señora se me acerque"

En medio de peleas, arrumacos con Nacho Casano y dimes y diretes, Daniella Navarro se convirtió en la quinta finalista de La casa de los famosos (Telemundo).

Orgullosa y con la cabeza en alto, la actriz venezolana continúa enfrentando a sus detractores, a la par de que deja claro, que ella hizo un juego limpio, a pesar de que compañeros como Ivonne Montero, Natalia Alcocer y sobre todo, Laura Bozzo según ella, no se comportaron de la misma manera. "Yvonne ha sido una manipuladora", asegura en exclusiva Navarro, quien tras enterarse que Bozzo dijo que al verla le daba asco, hoy alza la voz. "No sé que tanta credibilidad puede tener Laura, si hubiera tenido la información que tengo de ella hoy, evidentemente no permito que la señora se me acerque ni medio kilómetro".

De eso, su hija y su experiencia durante los 86 días que vivió en la casa, la artista habló en exclusiva con People en español.

¿Cómo has vivido estas 48 horas afuera de la casa?

Mi teléfono me lo entregaron ayer en la noche y tuve el primer contacto con mi nena [hija]. No me la quiero traer a México con tanta polémica, no solo por Laura también por Niurka [Marcos]. Así que aguantaré a la final para poderme ir a casa. Yo vivo en Estados Unidos. La familia siempre es familia. [De hecho], ayer [hice un] live para disculparme con todas las mamás de mis compañeros.

"No sé que tanta credibilidad puede tener Laura, si hubiera tenido la información que tengo de ella hoy, evidentemente no permito que la señora se me acerque ni medio kilómetro". — Daniella navarro

¿Sientes alivio de salir?

Los últimos días fue como una tortura china. Sabía que iba a salir yo después de tener la discusión con Yvonne, sabía que era mi llave de salida. Le di las herramientas perfectas para que se victimizara. Cuando quedamos Nacho y yo preferí escuchar mí nombre. Salí con mí frente en alto, tuve muchos desaciertos, pero bueno…

¿Qué fue lo más difícil de estar ahí?

Duré 86 días, mis compañeros van a durar 90. Lo más difícil fue estar lejos de mi hija, soy mamá gallina. Las primeras tres semanas me enfermé por la comida. Además la guerra fría. Lastimosamente las únicas dos personas que enfrentábamos los problemas de la casa éramos Laura yo y era desgastante. Tienes que controlar demonios. Es muy rudo, fueron 84 días aislados.

"Lo más difícil fue estar lejos de mi hija" — daniella navarro

Esos monstruos crees que hayan afectado la visión de tus seguidores.

Asumo mi responsabilidad, mis errores, quizá como me vieron la primera semana en una relación con Eduardo, luego empecé una relación con mi enemigo, y con Salvador tuve un coqueteo... pues.

¿Confías en Nacho?

Esa pregunta me la hizo mí mamá. Esa versión de Nacho de cómo lloró, hay cosas que digo: 'Wow si lo estás fingiendo qué increíble'. Yo siento que nos pasó algo mágico. No sabemos si después de 80 días tuvimos vulnerabilidad. La pasamos muy bien esos días. Siempre he sido de relaciones largas, me permití luego de seis años como mujer sentir, tal vez elegí el lugar equivocado. No me justifico, no digo que está bien.

Quizá fue un mal ejemplo para mi nena [hija], pero mi mamá me enseñó que de los malos ejemplos de nuestros padres aprendemos. Me encantaron las mariposas que sentí con Nacho en estos días.

"Siempre he sido de relaciones largas, me permití luego de seis años como mujer sentir, tal vez elegí el lugar equivocado. No me justifico" — daniella navarro

Natalia dijo que ella no hizo nada mala que sus hijas pudieran ver y avergonzarse…

Evidentemente es una acto que no me siento orgullosa, prefiero reconocer mis desaciertos y errores a tirármela de una mamá perfecta. Es verdad, hice eso en televisión, pero ella dejó a su hijas con un hombre que conoció hace dos meses. No podemos criticar cuando tenemos un largo rabito que nos pueden pisar. Calladitas nos vemos más bonitas, nunca le cuestioné su maternidad. Yo me dejé llevar y sentir.

¿Por qué decidiste entrar?

Por la necesidad económica, te ofrecen un buen salario y al final un premio, hubiera preferido un proyecto de telenovela pero no hay. No pensé que hubiera una guerra fría. Aunque no me llevé bien con algunos compañeros les tengo que aplaudir [que sigan ahí].

"No podemos criticar cuando tenemos un largo rabito que nos pueden pisar" — daniella navarro sobre natalia alcocer

Natalia Alcocer, Laura Bozzo y Daniela Navarro Natalia Alcocer, Laura Bozzo y Daniela Navarro | Credit: Telemundo; Mezcalent; Telemundo

¿Quién quieres que gane?

Si me preguntas prefiero que ganen cualquiera de los tres caballeros, pero que sea lo que el público quiera.

¿Por qué no te gusta Ivonne?

Ha sido una mujer manipuladora, mentirosa, se victimizó y agarró ese papel, se lo pusimos en bandeja de plata. Yo también lo hubiera podido hacer porque soy mamá soltera, pero siempre he querido que mi hija me vea como una chingona no como una lastimosa. Ella no ha jugado limpio. Ese tipo de juego no es correcto.

"[Ivonne] ha sido una mujer manipuladora" — daniella navarro

Y con Laura, ahora que viste todo lo que dijo que le dabas asco, ¿qué opinas de ella?