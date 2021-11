Daniel Habif desafía las trampas del miedo en su nuevo libro El motivador y conferencista mexicano compartió poderosos consejos con People VIP para hacer frente a los temores que te paralizan o te impiden tomar mejores decisiones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El motivador mexicano Daniel Habif publicó recientemente su segundo libro, Las trampas del miedo, donde explica cómo esta sensación se manifiesta en el aspecto sicológico, biológico y espiritual de las personas, y compartió prácticos consejos sobre cómo hacerle frente. En una entrevista en People VIP, el autor y conferencista contó que luego de pasar por una crisis existencial y de terminar una gira en la que interactuó con internos en las cárceles de su país, notó que la palabra miedo siempre estaba presente en las conversaciones —lo cual despertó su deseo de estudiarlo. Sobre cómo superar los miedos, Habif dijo que uno de los ejercicios más poderosos es tomar conciencia de las palabras que se usan y cambiar las radicales por las flexibles. Por ejemplo, cambiar un nunca por un quizás. "Si eres una persona que suele decir nunca, siempre, jamás, probablemente eres una persona que suele caer en estados de exageración, pensamientos dicotómicos que son los radicales —blanco o negro— y [eso] no te permite diferenciar los matices, los grises", explica Habif. ¡Mira lo que también compartió sobre su próxima gira, Ruge, por 25 ciudades de Estados Unidos en la entrevista colgada arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

