Dania Ramírez, orgullosa de representar a los latinos en Alert: Missing Persons Unit "Es un orgullo estar representando a mi gente", Dania Ramírez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dania Ramirez se siente orgullosa de su participación en Alert: Missing Persons Unit y se identifica con su personaje Nikki Batista. "Es un orgullo estar representando a mi gente", dijo la actriz dominicana en entrevista con People VIP. "Desde que leí el primer guión me atrajo mucho este proyecto, porque me puse a pensar yo como madre '¿cómo me sentiría si perdiera mi hijo?'. En la serie de Fox, la artista interpreta a la jefa del Departamento de policía de Filadelfia. "El personaje de Nikki me encantó porque no no solo es la jefa de esta división sino que también cada caso que toma es muy personal porque a ella se le perdió su hijo por seis años". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien está feliz con este proyecto televisivo, Danna también ha enfrentado algunos desafíos. "El reto más grande han sido las largas horas que tenemos que trabajar en esta serie. Algunas veces trabajamos seis días a la semana. Es una serie de bastante acción. Es un reto dejar mi rol en el trabajo y regresar a casa". A pesar de los desafíos, Ramirez se siente satisfecha con este proyecto. "¡Estoy feliz! No se la pueden perder!". Alert: Missing Persons Unit ya está disponible en Fox.

