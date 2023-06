La colaboración épica de Aleks Syntek y Fehr Rivas en 'Inmortal' y su tour 3D ecadas El dueto 'Inmortal' de Aleks Syntek y Fehr Rivas llega en la gira 3D ecadas: ¡Una experiencia única! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aleks Syntek fehr rivas Credit: Cortesía Aleks Syntek se encuentra inmerso en un emocionante proyecto musical junto a Fehr Rivas, titulado "Inmortal". En esta colaboración, ambos artistas exploran la idea de que los momentos verdaderamente inmortales son aquellos que creamos con nuestras propias experiencias, expresándose a través de la música y el arte. "Fehr es un maravilloso artista creativo que hace un rock pop muy valiente en esta época, con un muy buen sentido musical y creativo", dijo el reconocido cantautor y compositor mexicano en entrevista con People VIP. "Nos juntamos a componer, se alinearon los planetas y este es el resultado". "Inmortal" es un himno que resalta la importancia de esos momentos en nuestras vidas y cómo pueden hacer que trascendamos en el tiempo. La canción, compuesta por Syntek y Rivas, cuenta con la producción de Benjamin Díaz, reconocido productor que ha trabajado con grandes del Pop Rock como Alejandra Guzmán, Dana Paola, Motel, Reyli y el mismo Syntek. Pero eso no es todo para Aleks, quien también tiene motivos para celebrar, ya que está a punto de presentar su tour 3D ecadas en colaboración con Live Nation. Este espectáculo único llevará a los fans a un viaje musical a través de los éxitos que representan la extensa carrera de Syntek como "Duele el amor", "Intocable" y "Sexo, pudor, lágrimas" . El tour dará comienzo el 13 de julio en el Irving Plaza de Nueva York y recorrerá ciudades como Chicago, Denver y Anaheim, culminando el 30 de julio en The Fillmore de San Francisco. Sintoniza cada semana People VIP de People en Español. Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes y miércoles, a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La colaboración épica de Aleks Syntek y Fehr Rivas en 'Inmortal' y su tour 3D ecadas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.