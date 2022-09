Carlos Vives habla sobre su nueva gira Después de todo…VIVES El samario Yera, Nacho "La Criatura", Jerau, Lucas Arnau, Camilo Rivera, Jbot y Tuti y Alejandro González, son algunos de los invitados especiales que acompañarán a Carlos Vives en su gira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir carlos vives entrevista gira premios billboard Credit: Cortesía Carlos Vives calienta motores para su próxima gira Después de todo…VIVES, que llega a Estados Unidos el 11 de septiembre. "Es una gira muy especial", dijo el cantautor colombiano en entrevista con People VIP. El samario Yera, Nacho "La Criatura", Jerau, Lucas Arnau, Camilo Rivera, Jbot y Tuti y Alejandro González, son algunos de los invitados especiales que acompañarán al intérprete de "Robarte un beso" en el esperado tour. "Somos un combo. Hay nuevas canciones, temas que hicimos con Ricky Martin y Pedro Capó. Estoy feliz de reencontrarme con el publico", aseguró. Algo que también tiene dichoso a Carlos es su participación en los Premios Billboard de la Música Latina 2022, donde interpretará el pegajoso sencillo "Cumbia del corazón" junto a Los Ángeles Azules. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entrevista con Carlos Vives: "[Estoy feliz de] que me inviten a cantar con ellos esta canción", indicó Vives -quien está nominado a los Premios Billboard de la Música Latina 2022 en las categorías 'Artista tropical del año - Solo' y "Álbum tropical del año" por Cumbiana II'. "Es una canción muy hermosa, es difícil quedase sentado cuando suena esa canción". Sintoniza People VIP cada lunes, miércoles y viernes a las 6 p.m., hora del Este, a través del Facebook Live de People en Español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Carlos Vives habla sobre su nueva gira Después de todo…VIVES

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.